بعد هروبها بـ 200 مليون جنيه..وزارة الداخلية تلقي القبض على مستريحة طنطا

مستريحة طنطا..نجحت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية من إلقاء القبض على "ضحى الجزار"، والمعروفة إعلاميًا بمستريحة طنطا، وذلك بعد أن تمكنت الأخيرة من تجميع ثروة طائلة قدرت بـ 200 ميلون جنيه والهروب بالأموال خارج البلاد.



وتمكنت وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية من ضبط ضحى الجزار والإيقاع بها وذلك بعد أن استطاعت الهروب إلى دولة الإمارات والإقامة بدبي.

مستريحة مركز طنطا

القبض على مستريحة طنطا



وترصد الموجز في السطور التالية كيف نجحت جهود وزارة الداخلية بمساعدة الخارجية من الإيقاع بمستريحة مركز طنطا رغم تمكنها من الهرب؟.





كانت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية تلقت إخطار يفيد هروب ضحى الجزار، بعد تمكنها من النصب على المواطنين وتجميع ثروة هائلة والفرار بها إلى الخارج.



ونرصد قائمة الأحكام التي صدرت بحق مستريحة مركز طنطا وهي الكتالي:



- القضية رقم 21227 لسنة 2024 جنح مركز طنطا.

- القضية رقم 22055 لسنة 2024 جنح مركز طنطا.

- القضية رقم 23069 لسنة 2024 جنح مركز طنطا.

- القضية 28049 لسنة 2024 جنح مركز طنطا، وغيرها من الأحكام.



التحفظ على مستريحة طنطا





وكانت وزارة الداخلية كشفت بأنه عقب الإيقاع بالمتهمة تم التحفظ عليها بمركز شرطة طنطا.

ترحيل مستريحة طنطا





وأوضحت الداخلية أنه تم ترحيل مستريحة طنطا عبر مطار برج العرب بالإسكندرية، إلى قسم العجمى، ومنه إلى مركز شرطة طنطا.





تفاصيل القبض على مستريحة مركز طنطا





يذكر أنه تلقى اللواء أيمن عبدالحميد مدير أمن الغربية إخطارا من مباحث الغربية، يفيد بالتحفظ على " ضحى الجزار" المشهورة إعلاميا بمستريحة مركز طنطا والمطلوب ضبطها وإحضارها فى عدة قضايا نصب على المواطنين.



