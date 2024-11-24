الداخلية الإماراتية تكشف تفاصيل إلقاء القبض على قتلة المواطن الإسرائيلي تسفي كوغان

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، مساء اليوم، تفاصيل إلقاء القبض على المتورطين في مقتل تسفي كوغان، المواطن الإسرائيلي الذي دخل البلاد بأوراق رسمية تثبت حمله جنسية مولدوفا.

وأكدت الوزارة أن السلطات الإماراتية المختصة تمكنت من إلقاء القبض على القتلة في وقت قياسي، وهم ثلاثة أشخاص، وينشر الموجز التفاصيل.

التحقيقات تكشف ملابسات الجريمة

وقالت الوزارة إنه عقب تلقي بلاغ من عائلة القتيل عن اختفائه، تم تشكيل فريق بحث وتحري. أسفرت التحقيقات عن العثور على جثة تسفي كوغان وتحديد هوية الجناة الذين تم القبض عليهم وبدء الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت الداخلية أنه سيتم الإعلان عن جميع تفاصيل الحادثة بعد انتهاء التحقيقات.

ضمان الأمن والاستقرار في الإمارات

أكدت وزارة الداخلية الإماراتية على قدرتها التامة على التعامل بحزم ضد أي تهديد للأمن والاستقرار داخل البلاد.

وأشارت إلى أن جميع الأجهزة الأمنية تعمل بكفاءة لحماية المواطنين والمقيمين والزوار وضمان استدامة أعلى درجات الأمن والأمان في الدولة، التي ترسخت منذ تأسيسها.

تحذير من المساس بأمن المجتمع

في سياق متصل، حذرت وزارة الداخلية من أنها ستستخدم جميع السلطات القانونية المتاحة للتعامل بحزم مع أي محاولة لزعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه.

وأكدت استعدادها التام لاتخاذ أقسى الإجراءات الرادعة لحماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي وفقًا للقوانين المعمول بها في الدولة.

خلفية عن القتيل

كان تسفي كوغان، الذي يحمل الجنسية المولدوفيّة بالإضافة إلى الإسرائيلية، قد اختفى يوم الخميس الماضي.

وقد تم العثور على جثته في وقت لاحق، حيث كان يعمل ممثلًا لحركة "حباد" الدينية لليهود الحسيديين، وهي حركة تضم العديد من المجتمعات والمعابد اليهودية في دول متعددة.

الموقف الإسرائيلي من الحادثة

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أصدر بيانًا مشتركًا مع وزارة الخارجية الإسرائيلية في وقت سابق اليوم، أعلن فيه عن العثور على جثة المواطن الإسرائيلي تسفي كوغان بعد فقدانه في الإمارات.

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