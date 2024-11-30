الداخلية تشن عدة حملات مكبرة لضبط العناصر الإجرامية بـ3 محافظات

نفذ قطاع الأمن العام ب وزارة الداخلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مديريات أمن أسوان ودمياط وأسيوط حملات أمنية موسعة في عدة دوائر أقسام ومراكز الشرطة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

حملات أمنية لضبط المواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الحملات في مديرية أمن أسوان، عن ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تم ضبط 7.4 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 2 كيلو جرام من مخدر البانجو، كمية من مخدر الشابو، بالإضافة إلى بندقية خرطوش وطلقات نارية وتم القبض على 4 متهمين، اثنان منهم لديهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ 607 أحكام قضائية متنوعة.

حملات أمنية لضبط المواد المخدرة في دمياط

كما أسفرت الجهود في مديرية أمن دمياط، عن ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 7 كيلو جرام من الحشيش، 12 كيلو جرام من البانجو، 10 كيلو جرام من الهيدرو، بالإضافة إلى كمية من الهيروين، كما تم ضبط 3 قطع أسلحة نارية تشمل بندقية خرطوش وفردين محليين وطلقات نارية، وتم القبض على 5 متهمين، 4 منهم لديهم معلومات جنائية.



وزارة الداخلية

أما في مديرية أمن أسيوط، فقد تمكنت الحملة من ضبط 34 قضية تتعلق بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة شملت 8 بنادق آلية، 13 بندقية خرطوش، و17 فردًا محليًا، إلى جانب عدد من الطلقات النارية. كما تم ضبط 6 قضايا إتجار في المواد المخدرة وشملت 4.7 كيلو جرام من الحشيش، 1.65 كيلو جرام من الشابو، وعدد من الأقراص المخدرة. تم القبض على 8 متهمين 7 منهم لديهم معلومات جنائية.

جاءت هذه الحملات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط الخارجين عن القانون، وضمان أمن وسلامة المواطنين.



وفي سياق اخر، أكدت وزارة الداخلية في إعلاناتها السابقة أن التقديم لمعهد معاوني الأمن يتم فقط عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أو من خلال زيارة معاهد التدريب الشرطية المخصصة لذلك، ويمكن للمتقدمين معرفة كيفية تسجيل دخول موقع وزارة الداخلية معاون الأمن، والدخول إلى رابط التقديم على موقع وزارة الداخلية واتباع الخطوات المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل.



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