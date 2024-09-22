الداخلية تكشف حقيقة فيديو اعتداء 5 سودانيين علي فتاة بـ فيصل

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بـ فيديو اعتداء 5 سودانيين علي فتاة بـ فيصل، لمعرفة تفاصيل الواقعة وتطوراتها.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي حقيقة الفيديو الذي تم تداوله والمفاحأة المدوية التي فجرتها تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة.

اعتداء 5 سودانيين علي فتاة بـ فيصل

حقيقة فيديو اعتداء 5 سودانيين علي فتاة بـ فيصل

تعود بداية واقعة اعتداء 5 سودانيين علي فتاة بـ فيصل، إلى رصد المتابعة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة باكية يحمل عنوان: "5 سودانيين ضربوني وسرقوني".

وعلي الفور شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، لمعرفة ملابسات الواقعة وحقيقة رواية الفتاة.

وأوضحت التحريات بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى أن الفتاة من منطقة الهرم وتدعى مريم.م طالبة بالصف الثالث الثانوي، فتحركت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم لاستدعائها وفحص روايتها حول الواقعة.

وفجرت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة مفاجأة مدوية بشأن مقطع فيديو اعتداء 5 سودانيين علي فتاة بـ فيصل، وقيامهم بسحلها وسرقتها وتهديدها بأسلحة بيضاء في شارع فيصل.

رواية مفبركة

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن أن الفيديو رواية مفبركة روتها فتاة فيصل من أجل زيادة المشاهدات.

وأكدت التحريات عدم صحة رواية الفتاة أو وجود سودانيين معتدين عليها أو حمل أي من الأشخاص أسلحة بيضاء كما ادعت.

تفاصيل استجواب فتاة فيصل

وفيما يتعلق بتفاصيل استجواب فتاة فيصل، فإن الفتاة فجرت مفاجأة، حيث تبين كذب روايتها، قائلة: "أثناء خروجى من الدرس واستقلالي ميكروباص، حدث تدافع بسبب أولوية الركوب وجذبني أحد الأشخاص من حقيبتى للخلف"، إلا أن باقي روايتها كانت من تأليفها.

زيادة متابعيها وجمع المشاهدات

واعتادت فتاة فيصل على عمل فيديوهات وبثها تتعلق بيومياتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تيك توك، ولجأت إلى تلك الفكرة من أجل زيادة متابعيها وجمع المشاهدات على حسابها.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اعتداء 5 سودانيين علي فتاة بـ فيصل

تفاصيل فيديو فتاة فيصل

وفيما يتعلق بتفاصيل فيديو فتاة فيصل، فإن الفتاة قادمت بتسجيل مقطع فيديو وبثته على تطبيق تيك توك، وتم تداوله من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت الفتاة في الفيديو: "كنت راجعة من الدرس ومشي ورايا 5 سودانيين، وعند ركوبي العربية شدني أحد السودانيين وسقط علي الأرض، وشد شنطتي، ومسكتها، ومحدش حاول يدافع عني، وحين حاول شخص ما الدفاع عني، ضربه أحد المعتدين بآلة حادة في وجهه"

وأضافت: " ثم رفع المعتدي الآلة الحادة وضربني بها وسحلني على الأرض، وشتمته، وعندما حاولت الرد، أخرج أحدهم سلاحاً أبيض وهددني، حاول رجل مسن التدخل وزعق لهم، ولكن دون جدوى".

وتابعت: "صدمتي كانت من الناس اللي بتصورني وأنا بتضرب أكتر من إني اتضربت وعمري ما كنت أتصور أن ده ممكن يحصلي والناس تصور بس وربنا يردلي حقي".

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