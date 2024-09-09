إليك خطوات تسجيل دخول موقع وزارة الداخلية.. «الخدمات التي يقدمها»

يقدم موقع وزارة الداخلية مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين استخراج الوثائق الرسمية بسهولة، وذلك ضمن إطار التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الحكومية، وفيما يلي نظرة على أبرز الخدمات المتاحة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

خدمات موقع وزارة الداخلية

1- شهادة ميلاد أول مرة

تتيح هذه الخدمة استخراج شهادة ميلاد لأول مرة سواء لمقدم الطلب أو لشخص آخر وفق الشروط والقوانين المعمول بها. تبلغ تكلفة هذه الخدمة 80 جنيهًا.

2- شهادة ميلاد إلكترونية

لاستخراج شهادة ميلاد إلكترونيًا، يتطلب الأمر كتابة اسم المستفيد واسم الأم بشكل صحيح. يشترط أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو أحد أقرباء الدرجة الأولى. تكلفة استخراج الشهادة 65 جنيهًا.

3- قيد وفاة

تُمكّن هذه الخدمة من استخراج قيد وفاة سواء لمقدم الطلب أو لشخص آخر، مع مراعاة الالتزام بالشروط والقوانين. وتبلغ تكلفة استخراج القيد 65 جنيهًا.

4- وثيقة زواج

لمن يرغب في استخراج وثيقة زواج، يجب أن تكون الوثيقة قد طُبعت مسبقًا. يلزم كتابة بيانات الزوج والزوجة بدقة (ثلاثي أو رباعي)، ويجب أن يكون تاريخ الزواج بعد أبريل 1962. تكلفة استخراج وثيقة الزواج هي 70 جنيهًا.

5- قيد عائلي

تتيح هذه الخدمة استخراج قيد عائلي لمقدم الطلب أو لشخص آخر وفق الشروط التالية:

أن تكون شهادات الميلاد المميكنة لجميع أفراد الأسرة قد استخرجت مسبقًا أو بطاقات شخصية لأفراد الأسرة الذين تجاوزوا 16 عامًا.

الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي للزوجين يجب أن تكون محدثة.

مقدم الطلب يجب أن يكون صاحب الشأن أو له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية (أب، أم، أخ، أخت).

يجب كتابة بيانات الأسرة كاملة (زوج، زوجة، أبناء).

تأتي هذه الخدمات في إطار تعزيز الرقمنة وسهولة الحصول على الوثائق الرسمية من المنزل، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين

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