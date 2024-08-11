خطوات استخراج شهادة ميلاد إلكترونيا.. تصلك خلال ساعات

استخراج شهادة ميلاد إلكترونيا، باتت من أكثر الخدمات التي يقبل عليها الكثيرون، والتي تأتي ضمن الخدمات التي أطلقتها الحكومة للتيسير على الراغبين في استخراج الأوراق الرسمية مع توفير الوقت والجهد.

ومن خلال مجموعة من الخطوات البسيطة بات بإمكانك استخراج شهادة ميلاد إلكترونيا من المنزل وفي دقائق معدودة من خلال بوابة مصر الرقمية، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور التالية.

خطوات استخراج شهادة ميلاد إلكترونيا

ومن أجل استخراج شهادة ميلاد إلكترونيا يمكن إتباع الخطوات التالية:

زيارة البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية من هنـــا.

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على خيار خدمات السجل المدني.

اختيار طلب شهادة ميلاد.

تدوين المعلومات المطلوبة بما في ذلك الرقم القومي واسم مقدم الطلب (سواء كان هو شخصيا أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة).

سداد رسوم الخدمة بطريقة إلكترونية باستخدام بطاقة الائتمان أو بطاقة السحب الآلي.

تحميل شهادة الميلاد الإلكترونية بعد التحقق من صحتها.

يمكنك دفع رسوم الخدمة

أسعار استخراج شهادة ميلاد إلكترونيا

يبلغ سعر استخراج شهادة الميلاد التي تصل في خلال 48 ساعة من بوابة مصر الرقمية، أو من خلال موقع وزارة الداخلية/ 50 جنيهًا.

شروط استخراج شهادة ميلاد إلكترونيا

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون حاملًا للرقم القومي.

أن يكون سدد جميع الرسوم المستحقة عليه.

يجب أن يمتلك حسابًا على البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية أو أن يكون موجودا في موقع تتواجد فيه ماكينة سجل مدني ذكية.

يجب أن يكون مقدم الطلب (سواء هو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة) موجودًا أثناء التسجيل من خلال بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية.

ينبغي أن يكون مقدم الطلب (هو نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى) عند التقديم عبر ماكينات السجل المدني الذكية.

إدخال المعلومات بدقة عند التقديم عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية أو من خلال ماكينات السجل المدني الذكية.

يمكن دفع رسوم الخدمة إما عبر الإنترنت أو نقدا وذلك حسب طريقة التقديم.

التحقق من دقة شهادة الميلاد الإلكترونية قبل القيام بطباعتها أو استخدامها.

أقرأ أيضا:

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024.. والأوراق المطلوبة

شروط الحصول على تأشيرة عمل للمصريين في الكويت 2024 وطريقة استخراجها