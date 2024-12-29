موعد التقديم في معاهد معاوني الأمن 2025.. إليك التفاصيل

شهدت محركات البحث سواء كانت جوجل أم مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية، عن موعد التقديم في معاهد معاوني الأمن 2025 ويأتي ذلك من قبل البعض الذين يبحثون عن فرص تساعد على بناء مستقبل مهني واعد في خدمة الوطن، لذا تتزايد رغبة الطلاب في الانضمام إلى معاهد معاوني الأمن، وذلك باعتبارها فرص المميزة للالتحاق بالمنظومة الأمنية المصرية.

موعد التقديم في معاهد معاوني الأمن 2025

ويأتي ذلك عقب موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الراغبين في الانضمام لمعاهد معاون الأمن، حيث يبدأ التقديم من 4 يناير المقبل حتى 17 فبراير.

لذا يستعرض الموجز، فيما يلي طريقة التقديم في معاهد معاوني الأمن 2025، وشروط الالتحاق وأماكن الاختبارات.

طريقة التقديم في معاهد معاوني الأمن 2025

يبدأ التقديم الإلكتروني من يوم السبت 4 يناير 2025 حتى الإثنين 17 فبراير 2025 وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا تحت قسم خدمات معاوني الأمن.

موعد التقديم في معاهد معاوني الأمن 2025

شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2025

أن يكون المتقدم مصريًا من أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية دون تجنس أو ازدواج جنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا وألا يزيد على 23 عامًا وقت فتح باب التقديم.

حاصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ألا يكون المتقدم أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون.

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة حكومية أو من أحد معاهد معاوني الأمن أو أي مؤسسة تعليمية أخرى، إلا بعد مرور 4 سنوات على الأقل.

اجتياز الفحوص الطبية والنفسية واختبارات السمات واللياقة البدنية، وألا يقل الطول عن 168 سم للذكور و158 سم للإناث، مع وزن مناسب وفق المعايير المحددة.

ألا يكون المتقدم متزوجًا أو سبق له الزواج.

أماكن التقديم والاختبارات بمعاهد معاوني الأمن 2025

ذكور:

معهد 6 أكتوبر "الجيزة، بني سويف، الفيوم، المنيا".

معهد وادي النطرون "البحيرة، الإسكندرية، مطروح، غرب الدلتا".

معهد سوهاج "أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد".

معهد طرة “القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال وجنوب سيناء”.

إناث:

معهد طرة “لكافة المحافظات”.

موعد التقديم في معاهد معاوني الأمن 2025

مميزات الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2025

خلال الدراسة تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة.

مكافأة شهرية يحصل عليها الطالب المجتهد أثناء الدراسة.

إعفاء المقبولين من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

يتمتع الطالب بخدمات التأمين الصحي خلال الدراسة، ونظام علاجي خاص بعد التخرج وفق لوائح هيئة الشرطة.

يحصل الخريجون على ما يعادل شهادة الثانوية الفنية بنظام الثلاث سنوات بدبلومة شرطية فنية.

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