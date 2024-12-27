رابط نتيجة القبول بكلية الشرطة.. قبول 2950 طالبا بالعام الجديد

نتيجة القبول بكلية الشرطة.. يبحث عنها المتقدمون للالتحاق بها، حيث يتطلع الجميع لمعرفة نتائج قبولهم بعد اجتيازهم الاختبارات، وذلك بعد انتشار اخبار اعلان النتيجة خلال الساعات القليلة الماضية.

كما ازداد البحث حول معرفة رابط الاستعلام عن نتيجة القبول بكلية الشرطة، سواء من المتقدمين أو أولياء أمورهم، وتعتبر هذه المرحلة حاسمة بالنسبة للطلاب الراغبين في الانضمام إلى صفوف رجال الأمن.

وفيما يلي سنعرض لكم من خلال موقعنا الموجز رابط نتيجة القبول بكلية الشرطة.

نتيجة القبول بكلية الشرطة

ومن ناحيته، أعلن اللواء هاني أبو المكارم رئيس اكاديمية الشرطة قبول 2950 طالبا، منهم 800 حاصلين على الثانوية العامة و50 وافدين و1550 من خريجي الحقوق، و50 من الحاصلات على التربية الرياضية إناث، و500 من باقي المؤهلات الجامعية.

نتيجة القبول بكلية الشرطة

كيفية الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2025

يجب الدخول إلى موقع وزارة الداخلية أو استخدام الرابط المباشر المخصص للاستعلام عن النتائج، من هنــــــا. على الطالب تسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي الذي تم إنشاؤه أثناء التقديم للكلية. يتم إدخال البيانات المطلوبة، مثل الرقم القومي وكود الطالب، للوصول إلى النتيجة. يقوم الطالب بالضغط على أيقونة "استعلام" لتظهر له النتيجة، التي إما تؤكد قبوله في كلية الشرطة أو عدم قبوله.

برامج تعليمية متطورة بالكلية

ووضعت كلية الشرطة خططًا حديثة وبرامج تعليمية متطورة تهدف إلى إعداد خريج متكامل يمتلك الكفاءة العلمية، البدنية، والمهارية، كما تركز على معايير الجودة الشاملة في جميع جوانب العملية التعليمية، بدءًا من تطوير المناهج الدراسية وصولاً إلى استخدام أحدث تقنيات التعليم، وفي كلية الشرطة، يتم تدريب الطالب بعناية فائقة، حيث تُعتبر تنمية القدرات الذهنية والبدنية أساسًا في العملية التعليمية، مما يعزز من قدرة الخريج على التكيف مع مختلف التحديات في مجال الأمن.

تخريج ضباط يمتلكون وعيًا قانونيًا وإنسانيًا

وتولي أكاديمية الشرطة اهتمامًا خاصًا بالدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان، بهدف تخريج ضباط يمتلكون وعيًا قانونيًا وإنسانيًا يمكنهم من تحقيق العدالة والحفاظ على كرامة المواطن.

وتسعى الكلية إلى أن تكون رائدة ليس فقط على المستوى المحلي، بل على مستوى المنطقة من خلال برامج تدريبية شاملة ومنظومة تعليمية مبتكرة، كما تهدف إلى إعداد خريجين قادرين على المساهمة بفعالية في تعزيز أمن المجتمع، إضافة إلى ذلك، تهتم الأكاديمية بابتعاث الطلاب للخارج للحصول على الدراسات العليا، مما يساعدهم على مواكبة تطورات العمل الأمني عالميًا، لتخريج قادة حقيقيين يمتلكون رؤية شاملة لمواجهة التحديات الأمنية.

التخصصات التي يتم قبولها في كلية الشرطة 2025

1. كلية الهندسة: للحاصلين على درجة البكالوريوس من الذكور في جميع التخصصات.

2. كلية حاسبات ومعلومات: لحديثي التخرج من الذكور فقط.

3. كلية صيدلة: لحديثي التخرج من الذكور والإناث.

4. كلية الطب البشري: للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه من الذكور والإناث.

5. كلية علاج طبيعي: لحديثي التخرج أو الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من الذكور والإناث.

6. كلية طب أسنان: لحديثي التخرج أو الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من الذكور والإناث.

7. كلية سياحة وفنادق: لحديثي التخرج.

8. كلية زراعة: لحديثي التخرج.

9. كلية علوم: لحديثي التخرج.

10. كلية آداب: لحديثي التخرج.

11. كلية اقتصاد وعلوم سياسية: لحديثي التخرج.

12. كلية إعلام: لحديثي التخرج.

13. كلية خدمة اجتماعية: لحديثي التخرج.

14. كليات ألسن ولغات وترجمة: لحديثي التخرج.

15. كلية صيدلة إكلينيكية: لحديثي التخرج والحاصلين على الماجستير والدكتوراه من الذكور فقط.

16. كلية طب بيطري: لحديثي التخرج الحاصلين على درجة البكالوريوس من الذكور فقط.

17. كلية تمريض: لحديثي التخرج الحاصلين على درجة البكالوريوس من الذكور والإناث.

18. كلية فنون تطبيقية: لحديثي التخرج.

19. كلية تجارة: لحديثي التخرج.

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