كيفية الاستعلام عن نتيجة القبول في كلية الشرطة 2025

أعلن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عن نتائج كلية الشرطة لقبول دفعة جديدة بها، للعام الدراسي الجديد 2025، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم بمقر أكاديمية الشرطة اليوم الخميس.

تفاصيل الاختبارات

وفي سياق المؤتمر، أوضح اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، أن الاختبارات شملت المتقدمين لقسم الضباط المتخصصين، بالإضافة إلى الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وقد تم تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالكلية لاختيار أفضل العناصر.

أعداد المتقدمين

أشار رئيس أكاديمية الشرطة إلى أن عدد المتقدمين هذا العام بلغ 49861 طالبًا وطالبة، منهم 25243 من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، وقد اجتاز 18243 طالبًا الاختبارات النهائية، بينما يستهدف القبول 2950 طالبًا فقط.

كيفية إبلاغ النتائج

سيتم إبلاغ الطلبة الناجحين في اختبارات الهيئة عبر رسائل نصية تُرسل إلى هواتفهم المحمولة، ما يتيح لهم معرفة نتائجهم بسهولة.

انتظار النتيجة

نتائج كلية الشرطة

يتطلع الطلاب المتقدمون إلى كلية الشرطة، بفارغ الصبر للإعلان عن نتائجهم بعد سلسلة من الاختبارات التي شملت القدرات والكشوف الطبية والنفسية، بالإضافة إلى اختبارات اللياقة البدنية.

البحث عن النتائج

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن نتائج كلية الشرطة 2024-2025، حيث لم تُعلن النتائج بعد نظرًا لأن الاختبارات لا تزال في مراحلها النهائية.

موعد الإعلان عن النتائج

لا يزال هناك تساؤلات حول موعد ظهور نتائج كلية الشرطة 2025، ومن المقرر أن تُعلن النتائج في مؤتمر صحفي بعد انتهاء الاختبارات.

خطوات الاستعلام عن النتائج

للاستعلام عن نتائج كلية الشرطة، يمكن اتباع الخطوات التي سيستعرضها موقع الموجز، على النحو التالي..

زيارة موقع وزارة الداخلية الإلكتروني.

الضغط على تبويب خدمات أكاديمية الشرطة.

إدخال الرقم القومي ورقم الملف.

الضغط على مربع "استعلام".

ووافق اللواء محمود توفيق في يوليو الماضي على قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2024-2025، ما يعكس التزام الوزارة بتأهيل الكوادر الأمنية بشكل مستمر.

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