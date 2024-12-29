رسميًا.. اعرف جدول امتحان الشهادة السودانية 2025 الآن

بدأ جدول امتحان الشهادة السودانية 2025 يوم السابت الماضي الموافق 28 ديسمبر 2024 وتستمر الامتحانات حتى يوم الأربعاء 8 يناير 2025، لذلك يتساءل الطلاب السودانين عن مواعيد المواد في الجدول.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل جدول امتحان الشهادة السودانية 2025 التي حددتها وزارة التعليم السوادنية حيث سيبدأ امتحان العلوم الهندسية وامتحان الأحياء يوم الأثنين الموافق 30 ديسمبر 2024.

جدول امتحان الشهادة السودانية

جدول امتحان الشهادة السودانية 2025

بدأ جدول امتحان الشهادة السودانية 2025 يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024 حيث أدى الطلاب امتحان التربية الأسلامية والفنون وفي اليوم الثاني من يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر الجاري أدى الطلاب امتحان علوم الحاسب وباقي الجدول كالتالي:

الإثنين 30 ديسمبر 2024 امتحان العلوم الهندسية والأحياء.

الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 امتحان الجغرافيا وعلوم الأسرة.

الخميس 2 يناير 2025 امتحان الكيمياء، الدراسات الإسلامية، والأدب الإنجليزي.

السبت 4 يناير 2025 امتحان اللغة العربية.

الأحد 5 يناير 2025 امتحان الفيزياء والتاريخ.

الإثنين 6 يناير 2025 امتحان اللغة الفرنسية.

الثلاثاء 7 يناير 2025 امتحان الرياضيات الأساسية والرياضيات المتخصصة.

الأربعاء 8 يناير 2025 امتحان اللغة الإنجليزية.

جدول امتحان الشهادة السودانية

جدول امتحان الشهادة السودانية للقرأن الكريم والدراسات الأسلامية 2025

في الأسبوع الأول يبدأ يوم السبت 28 ديسمبر 2024 بامتحان القرآن الكريم التفسير والقراءات، أما يوم الأحد 29 ديسمبر 2024 يبدأ امتحان مادة الصرف والإثنين 30 ديسمبر 2024 يبدأ مادة البلاغة والثلاثاء 31 ديسمبر 2024 مادة التوحيد.

الأسبوع الثاني في جدول امتحانات الشهادة السودانية

ويبدأ يوم الأربعاء 1 يناير 2025 امتحان مصطلح الحديث، واللغة الإنجليزية.

يوم الخميس 2 يناير 2025 مادة الميراث.

يوم السبت 4 يناير 2025 النحو والإنشاء.

يوم الأحد 5 يناير 2025 مادة الأدب العربي.

يوم الإثنين 6 يناير 2025 التاريخ، وتاريخ المصحف والضبط.

يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 مادة الفقه.

يومالأربعاء 8 يناير 2025 مادة الرياضيات، ومادة القراءات.

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