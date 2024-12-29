جداول امتحانات محافظة القاهرة 2025: كل ما تحتاج معرفته عن مواعيد الامتحانات

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور جداول امتحانات محافظة القاهرة، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024.

لذلك يستعرض الموجز، جداول امتحانات صفوف النقل والتعليم الفني، بمحافظة القاهرة، وذلك بعد اعتمادها من محافظ القاهرة ، الدكتور إبراهيم صابر، وتجرى الامتحانات خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025 إلى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025

جداول امتحانات محافظة القاهرة 2025

كما تأتي امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع لصفوف النقل من يوم الخميس 2 يناير 2025، حتى يوم الخميس الموافق 9 يناير 2025

جداول امتحانات محافظة القاهرة 2025

امتحانات الصف الثالث الابتدائى وما يعادله

فى الفترة من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الأربعاء الموافق 2025/1/15

امتحانات صفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي وما يعادله

في الفترة من السبت الموافق 2025/1/11 حتى الخميس 2025/1/16.

امتحانات النقل الإعدادى العام والرياضى وما يعادله

فى الفترة من السبت 2025/1/11 حتى الخميس 2025/1/16

امتحانات النقل الإعدادى المهنى

فى الفترة من يوم السبت الموافق 2025/1/11، حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16.

جداول امتحانات محافظة القاهرة 2025

امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية

من يوم السبت الموافق 2025/1/18 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/23 .

امتحانات الأول والثاني الثانوي وما يعادله

من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16

امتحانات النقل للتعليم الفنى

من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/23

دعاء امتحان نصف العام الدراسي مكتوب

من الأدعية الشائعة التي يرددها الطلاب: "اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً"، و"اللهم إني توكلت عليك، ولا حول ولا قوة إلا بك". مع ذلك، يظل الاجتهاد والمذاكرة من العوامل الأساسية التي يجب أن يحرص عليها الطلاب لتحقيق النجاح، حيث يأتي التوفيق من الله تعالى مع السعي.

جداول امتحانات 2025

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا مالك الملك, تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.

تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين.

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