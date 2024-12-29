جداول امتحانات محافظة القاهرة 2025: كل ما تحتاج معرفته عن مواعيد الامتحانات
ينتظر الطلاب وأولياء الأمور جداول امتحانات محافظة القاهرة، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024.
لذلك يستعرض الموجز، جداول امتحانات صفوف النقل والتعليم الفني، بمحافظة القاهرة، وذلك بعد اعتمادها من محافظ القاهرة ، الدكتور إبراهيم صابر، وتجرى الامتحانات خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025 إلى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025
جداول امتحانات محافظة القاهرة 2025
كما تأتي امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع لصفوف النقل من يوم الخميس 2 يناير 2025، حتى يوم الخميس الموافق 9 يناير 2025
جداول امتحانات محافظة القاهرة 2025
امتحانات الصف الثالث الابتدائى وما يعادله
- فى الفترة من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الأربعاء الموافق 2025/1/15
امتحانات صفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي وما يعادله
- في الفترة من السبت الموافق 2025/1/11 حتى الخميس 2025/1/16.
امتحانات النقل الإعدادى العام والرياضى وما يعادله
- فى الفترة من السبت 2025/1/11 حتى الخميس 2025/1/16
امتحانات النقل الإعدادى المهنى
- فى الفترة من يوم السبت الموافق 2025/1/11، حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16.
امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية
- من يوم السبت الموافق 2025/1/18 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/23 .
امتحانات الأول والثاني الثانوي وما يعادله
- من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16
امتحانات النقل للتعليم الفنى
- من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/23
دعاء امتحان نصف العام الدراسي مكتوب
من الأدعية الشائعة التي يرددها الطلاب: "اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً"، و"اللهم إني توكلت عليك، ولا حول ولا قوة إلا بك". مع ذلك، يظل الاجتهاد والمذاكرة من العوامل الأساسية التي يجب أن يحرص عليها الطلاب لتحقيق النجاح، حيث يأتي التوفيق من الله تعالى مع السعي.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا مالك الملك, تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين.
اقرأ أيضًا
جدول امتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادي بالجيزة 2025
التعليم تكشف حقيقة عودة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع.. حقيقة ام إشاعة؟
- جداول امتحانات محافظة القاهرة 2025
- امتحانات صفوف النقل 2025
- جداول امتحانات التعليم الفني 2025
- مواعيد امتحانات النقل
- امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025
- امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025
- امتحانات النقل الإعدادي 2025
- امتحانات النقل الثانوي 2025
- مواعيد امتحانات التعليم الفني 2025
- الموجز
- موقع الموجز
- جريدة الموجز
- جداول امتحانات محافظة القاهرة
- جداول امتحانات صفوف النقل