التعليم تكشف حقيقة عودة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع.. حقيقة ام إشاعة؟

عودة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع..هذه الكلمات البحثية، تصدرت محركات البحث المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية من قبل طلاب الثانوية العامة 2025 وأولياء أمورهم ، وذلك فور إعلان الوزارة عن قرارات الاجتماع الذي عقده وزير التعليم محمد عبد اللطيف مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لإعادة تشكيل مواد الثانوية العامة مرة أخرى، وفيما يلي سنكشف لمن من خلال موقعنا الموجز حقيقة عودة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع

حقيقة عودة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع

نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة الأنباء المتداولة عن عودة اللغة الأجنبية الثانية إلى المجموع في العام الدراسي المقبل، مؤكدًا أن المستند المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مزور ولا يمت للحقيقة بصلة.

ودعت الوزارة إلى تحري الدقة في تداول الأخبار، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من المواد المضافة

ومن الجدير بالذكر، يُذكر أن الوزارة كانت قد قررت خلال العام الدراسي الحالي 2024/2025 استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من المواد المضافة للمجموع لطلاب المرحلة الثانوية.

سبب الغاء مواد الثانوية العامة

استند البعض في تبرير إلغاء مواد في الثانوية العامة إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تضم برامجها التعليمية في المرحلة الثانوية عددًا كبيرًا من المواد الإجبارية يصل إلى 32 مادة، مشيرين إلى إحصائيات تؤكد أن مصر تضع عددًا غير معتاد من المواد في نظامها التعليمي.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025

بداية الفصل الدراسي الأول: السبت 21 سبتمبر 2024.

انتهاء الفصل الدراسي الأول: الخميس 23 يناير 2025.

بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول: السبت 11 يناير 2025.

إجازة منتصف العام: تبدأ السبت 25 يناير 2025 وتنتهي الخميس 6 فبراير 2025.

بداية الفصل الدراسي الثاني: السبت 8 فبراير 2025.

نهاية الفصل الدراسي الثاني: الخميس 5 يونيو 2025.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني: تبدأ السبت 24 مايو 2025.

امتحانات الدبلومات الفنية: تبدأ السبت 31 مايو 2025.

امتحانات الثانوية العامة: تبدأ السبت 14 يونيو 2025.

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