بـ10 ملايين جنيه.. شراء خامات الامتحانات بالإدارات التعليمية بالمنوفية تثير أزمة

شهدت محافظة المنوفية جدلًا واسعًا داخل الإدارات التعليمية بسبب أزمة شراء خامات الامتحانات، التي تُعد جزءًا أساسيًا من الاستعداد لموسم الامتحانات، وتفاقمت الأزمة بعد اعتراض بعض الجهات على آليات التوريد والأسعار، مما أثار تساؤلات حول شفافية الإجراءات ومدى توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة.

وفي هذا الصدد، وجهت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، مذكرة للعرض على المحافظ بخصوص شراء احتياجات الإدارات التعليمية من خامات الامتحانات والأدوات المكتبية ومستلزمات أخرى لزوم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2025/2024م، بالأمر المباشر.

توفير 10 مليون جنيهًا خامات امتحانات بالمنوفية

وتُعتبر هذه الخامات، التي تشمل الأوراق والأحبار وأدوات الطباعة، عنصرًا حيويًا لضمان سير الامتحانات بشكل سلس دون تعطل، ومع ذلك، تواجه الإدارات التعليمية تحديات تتمثل في التوفيق بين محدودية الميزانيات المتاحة وارتفاع تكاليف التوريد، وهو ما دفع العديد من المسؤولين إلى المطالبة بحلول عاجلة لتجنب أي تأثير سلبي على الامتحانات القادمة.

وأوضحت المديرية أنه تم استلام طلبات من جميع الإدارات التعليمية تطلب فيها موافقتها على الشراء بالأمر المباشر لتدبير احتياجاتها من خامات الامتحانات والأدوات الكتابية الخاصة بأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025. وذلك وفقًا للمادة 120 من القانون رقم 182 لسنة 2018، وبحد أقصى مبلغ 10,000,000 جنيه (عشرة ملايين جنيه فقط)، موزعة على الإدارات التعليمية حسب المبالغ المحددة لكل إدارة.

قويسنا: 100000

الشهداء: 730500

تلا: 769025

الباجور: 1069606

السادات: 750000

أشمون: 140000

شبين الكوم: 130000

بركة السبع: 800000

سرس الليان: 110500

منوف: 120000

متطلبات تعليم المنوفية تثير أزمة بالمديريات

مواعيد امتحانات الفصل الترم الأول 2025

ومن الجدير بالذكر، أعلنت وزارة التربية عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي2024-2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية «شهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي» والتي من المقرر أن تبدء يوم السبت 11 يناير 2025 المقبل.

كيفية الاستعداد لـ امتحانات الفصل الدراسي الأول ؟

أوضحت مديرية التربية والتعليم أنه تم التنبيه على جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ المناسب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

كما تم التنسيق مع مديريات الأمن والصحة لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل منظم وآمن، مما يساهم في تأمين بيئة ملائمة للطلاب وضمان سلامتهم أثناء الامتحانات.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025

بداية الفصل الدراسي الأول: السبت 21 سبتمبر 2024.

انتهاء الفصل الدراسي الأول: الخميس 23 يناير 2025.

بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول: السبت 11 يناير 2025.

إجازة منتصف العام: تبدأ السبت 25 يناير 2025 وتنتهي الخميس 6 فبراير 2025.

بداية الفصل الدراسي الثاني: السبت 8 فبراير 2025.

نهاية الفصل الدراسي الثاني: الخميس 5 يونيو 2025.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني: تبدأ السبت 24 مايو 2025.

امتحانات الدبلومات الفنية: تبدأ السبت 31 مايو 2025.

امتحانات الثانوية العامة: تبدأ السبت 14 يونيو 2025.

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