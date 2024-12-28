جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 للصف الثاني الإعدادي بالبحيرة

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 بالبحيرة للصف الثاني الإعدادية.. تعد من أكثر الكلمات البحثية التي شغلت محركات البحث المختلفة وخاصةً محرك البحث “جوجل” ومحركات السوشيال ميديا والجروبات التعليمية وأولياء الأمور .

ولهذا يبحث العديد من طلاب لصف الثاني الإعدادية واولياء أمورهم خلال الساعات القليلة الماضية على محركات البحث المختلفة، لمعرفة موعد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عنها.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وفيما يلي سنعرض لكم من خلال موقعنا الموجز جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 بمحافظة البحيرة.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

ونستعرض فيما يلي:

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي العام للفترة الصباحية.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي العام للفترة المسائية.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي المهني للفترة الصباحية.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي العام للفترة المسائية.

جدول مواعيد امتحانات الصف الثاني الإعدادي العام 2025.. الفترة الصباحية

تقرر أن يكون جدول مواعيد امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2025 العام لطلاب الفترة الصباحية، وفق المواعيد التالية:

السبت 11 يناير 2025:

إمتحان اللغة العربية، من 8 إلي 10.30، مدة ساعتان ونصف.

الأحد 12 يناير 2025:

إمتحان اللغة الإنجليزية، من 8 إلي 10، مدة ساعتان.

مادة الحاسب الآلي، من 10.15 إلي 11.15، ساعة.

الإثنين 13 يناير 2025:

إمتحان العلوم، من 8 إلي 10، مدة ساعتان.

مادة التربية الدينية، من 10.15 إلي 11.45، ساعة ونصف.

الثلاثاء 14 يناير 2025:

إمتحان الجبر والإحصاء، من 8 إلي 10، مدة ساعتان.

مادة الدراسات الإجتماعية، من 10.15 إلي 12.15، ساعتان.

الأربعاء 15 يناير 2025:

امتحان الهندسة، من 8 إلي 10، مدة ساعتان.

امتحان التربية الفنية، من 10.15 إلي 12.15، مدة ساعتان.

تقرر أن يكون جدول مواعيد امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2025 العام لطلاب الفترة المسائية، وفق المواعيد التالية:

السبت 11 يناير 2025:

إمتحان اللغة العربية، من 12.30 إلي 3، مدة ساعتان ونصف.

الأحد 12 يناير 2025:

إمتحان اللغة الإنجليزية، من 12.30 إلي 2.30، مدة ساعتان.

مادة الحاسب الآلي، من 2.45 إلي 3.45، ساعة.

الإثنين 13 يناير 2025:

إمتحان العلوم، من 12.30 إلي 2.30، مدة ساعتان.

مادة التربية الدينية، من 4.45 إلي 4.15، ساعة ونصف.

الثلاثاء 14 يناير 2025:

إمتحان الجبر والإحصاء، من 12.30 إلي 2.30، مدة ساعتان.

مادة الدراسات الإجتماعية، من 2.45 إلي 4.45، ساعتان.

الأربعاء 15 يناير 2025:

امتحان الهندسة، من 12.30 إلي 2.30، مدة ساعتان.

مادة التربية الفنية، من 2.45 إلي 4.45، ساعتان.

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