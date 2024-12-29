جدول امتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادي بالجيزة 2025

أصدرت مديرية التربية التعليم بالجيزة بيان جدول امتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادي 2025 الرسمي للمدارس وأولياء الأمور، حيث ستُعقد الامتحانات في الموعد المحدد ابالجدول وفقًا للمواعيد التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل جدول امتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادي 2025 الرسمي من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لطلاب الشهادة الإعدادية الذين يترقبون الجدول بفارغ الصبر.

جدول امتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادي 2025

يبدأ جدول امتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادي 2025 يوم السبت تلموافق 18 يناير وتستمر الامتحانات 6 أيام حتى تاريخ يوم 23 يناير 2025.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

تفاصيل جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

يبدأ جدول امتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادي 2025 لطلاب اللغات والعربي يوم السبت 18 يناير في مادة اللغة العربية والخط وزمن الامتحان ساعتان ونصف وتخصص 20 دقيقة للإملاء ويليها امتحان التربية الدينية.

أما باقي جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025 يبدأ الطلاب في امتحان الجبر الإحصاء ويليها امتحان المهندسة، ويوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025 يبدأ الطلاب امتحان اللغة الأجنية ويليها امتحان الكمبيوتر.

ويوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025 يبدأ امتحان العلوم ويلي امتحان التربية الفنية، أما يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025 يبدأ امتحان الدراسات ويلي امتحان التربية الرياضية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

ضوابط امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

من ضمن ضوابط امتحانات الصف الثالث الإعدادي هو الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وتغطية الأسئلة للأجزاء التي تم تدريسها فقط، مع تجنب الموضوعات ذات الطابع السياسي أو الحزبي.

يُطبق نظام دمج ورقة الأسئلة مع كراسة البوكليت وفق ظروف كل مديرية، وتُوضع باركودات على أوراق الأسئلة لكل لجنة سير، وتُظرف 20 ورقة كراسة بوكليت في كيس معتمد لا يُفتح إلا داخل اللجنة.

ويُمنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان من قبل الطلاب والمعلمين، و تُنظم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة لتسليمها قبل بدء الامتحانات، بالإضافة إلى فتح المظاريف داخل اللجنة الفرعية في الساعة التاسعة إلا خمس دقائق.

يُمنع معلمو المادة من الملاحظة داخل اللجان الخاصة بهم أثناء امتحان المادة، مع اعتبارهم احتياطيين.

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