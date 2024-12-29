بدء التقديم لمعاهد معاوني الأمن بوزارة الداخلية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب التقديم للدفعة الجديدة بمعاهد معاوني الأمن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وذلك اعتبارًا من السبت 4 يناير 2025 وحتى الاثنين 17 فبراير 2025.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده اللواء تامر مخيمر، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، بمقر القطاع بالقاهرة الجديدة، حيث أوضح الشروط العامة والمزايا التي سيحصل عليها الطلاب المقبولون.

وتوضح الموجز الشروط المطلوبة للقبول بمعاهد معاوني الأمن

الشروط العامة للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن

وضعت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين، وهي:

1. الجنسية: أن يكون المتقدم مصريًا من أبوين مصريين، دون تجنس أو ازدواج جنسية.

2. السن: يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا وألا يزيد على 23 عامًا عند فتح باب التقديم.

3. المؤهل الدراسي: الحصول على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

4. السمعة والسجل الجنائي: أن يتمتع المتقدم بحسن السمعة والسيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5. عدم الارتباط بالإرهاب: ألا يكون المتقدم أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين.

6. الفصل الوظيفي: ألا يكون قد سبق فصله من أي جهة حكومية أو تعليمية، إلا بعد مرور أربع سنوات على الأقل.

7. اللياقة الصحية والبدنية: اجتياز الفحوص الطبية والنفسية واختبارات السمات واللياقة البدنية، وألا يقل طول المتقدم عن 168 سم للذكور و158 سم للإناث.

8. الحالة الاجتماعية: ألا يكون المتقدم متزوجًا أو سبق له الزواج.

المزايا المقدمة للطلاب المقبولين

توفر وزارة الداخلية مجموعة من المزايا للطلاب أثناء فترة الدراسة وبعد التخرج، منها:

تتحمل الدولة جميع نفقات التعليم والتدريب والإعاشة خلال فترة الدراسة.

يحصل الطلاب على مكافأة شهرية خلال فترة الدراسة.

يتمتع الطلاب بخدمات التأمين الصحي أثناء الدراسة، ونظام علاجي خاص بعد التخرج.

يحصل الخريجون على دبلوم شرطي فني يعادل شهادة الثانوية الفنية بنظام الثلاث سنوات.

يعفى الطلاب المقبولون من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

أماكن التقديم والاختبارات

للذكور:

معهد طرة (القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال وجنوب سيناء).

معهد وادي النطرون (البحيرة، الإسكندرية، مطروح، غرب الدلتا).

معهد 6 أكتوبر (الجيزة، بني سويف، الفيوم، المنيا).

معهد سوهاج (أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد).

للإناث:معهد طرة لجميع المحافظات.

طريقة التقديم ومواعيده

يمكن للراغبين التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ضمن قسم خدمات معاوني الأمن، يبدأ التقديم يوم السبت 4 يناير 2025 وينتهي يوم الاثنين 17 فبراير 2025.

وشددت الوزارة على المتقدمين الالتزام بالتقديم عبر الموقع الرسمي أو زيارة المعاهد المعلنة فقط، لضمان عدم الوقوع في عمليات نصب أو التعامل مع جهات غير معتمدة.

وتعد معاهد معاوني الأمن فرصة مميزة للطلاب الراغبين في الانضمام إلى صفوف وزارة الداخلية، حيث توفر التعليم والتدريب اللازم لإعداد كوادر مؤهلة لخدمة الوطن.

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