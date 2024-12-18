دليلك الشامل للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا وتقديم التظلمات

تسعى وزارة الداخلية في مصر إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بـ الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 وتقديم التظلمات، من خلال إتاحة خدمات إلكترونية مجانية عبر موقع نيابة المرور، يتيح ذلك لأصحاب السيارات الملاكي، الأجرة، النقل، والدراجات البخارية الاستعلام عن مخالفات المرور بسهولة ودون الحاجة إلى استخراج شهادة إبراء الذمة.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم اللوحة

أصبح بإمكان أصحاب المركبات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024، إلكترونيًا عبر موقع نيابة المرور، ويقدم الموجز، الخطوات التي يجب اتباعها على النحو التالي..

زيارة موقع نيابة المرور الإلكتروني.

اختيار خيار "خدمات نيابات المرور" من الصفحة الرئيسية.

من قائمة الخدمات المتاحة، النقر على "استمرار" ضمن قسم "الاستعلام".

تحديد نوع الاستعلام: "رخص المركبات" أو "رخص القيادة".

إدخال بيانات اللوحة المرورية (حروف وأرقام) أو رقم الرخصة، واختيار المحافظة إذا لزم الأمر.

عرض قيمة المخالفات المرورية المسجلة على المركبة أو الرخصة.

خطوات تقديم التظلم على مخالفات المرور لعام 2024

لأصحاب المركبات الراغبين في تقديم تظلم على مخالفات المرور 2024، تتيح النيابة العامة خدمة إلكترونية لهذا الغرض في حال وجود خطأ في رصد المخالفة أو التأكد من عدم ارتكابها. يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع النيابة العامة الإلكتروني.

اختيار قسم "خدمات المرور" من الصفحة الرئيسية.

الضغط على خيار "التظلمات" ثم النقر على "استمرار".

تحديد أيقونة "التظلم"، ثم الاستعلام عن المخالفة.

الاطلاع على قيمة المخالفات المستحقة، مع تحديد الحد الأدنى والأقصى لكل مخالفة.

اختيار المخالفة المطلوب التظلم عليها، وكتابة سبب التظلم بوضوح.

النقر على "تظلم" وإدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

إرسال الطلب إلكترونيًا.

بعد إتمام العملية، ستظهر تفاصيل التظلم مع رقم الطلب الخاص به، الذي يمكن استخدامه لمتابعة حالة التظلم لاحقًا. يتم إرسال نتيجة التظلم إلى الهاتف المحمول المسجل.

مخالفات المرور

خدمة متكاملة لتسهيل حياة المواطنين

بفضل هذه الخدمات الرقمية، يمكن للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور وتقديم التظلمات بكل سهولة، ما يعكس حرص الدولة على تحسين الخدمات المرورية وضمان الشفافية في رصد المخالفات.

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