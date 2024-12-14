رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.. تعرف على الطريقة والخطوات

تعتبر خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور من الخدمات المهمة لقائدي المركبات، وقد أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين للتيسير عليهم إتاحة الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا، ومن هذا المنطلق يوضح الموجز رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

وأتاحت وزارة الداخلية عبر الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر رابط الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا وذلك برقم اللوحة.

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال الدخول عبر موقع النيابة العامة من هنـــــا، ثم اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: النقر على خانة «الاستعلامات».

الخطوة الثانية: النقر على زر استمرار.

الخطوة الثالثة: قم بتحدد الرخص المراد الاستعلام عن مخالفاتها (رخص القيادة أو مخالفات رخص المركبات).

الخطوة الرابعة: ثم اضغط استمرار.

خطوات استعلام عن مخالفات المرور مجانًا بالرقم القومي

عقب ذلك قم بإدخل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة في الخانات المحددة؛ والتي تتضمن الاسم والرقم القومي.

ثم النقر على إجمالي المخالفات.

تظهر أمامك صفحة ويب جديدة موضح بها قيمة المخالفات المستحقة على السيارة محل الاستعلام.

طريقة التظلم على مخالفات المرور

ويمكن للمواطنين التظلم على المخالفات الصادرة ضدهم وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ويمكن التظلم على مخالفات المرور 2024 مجانًا وأون لاين من خلال الخطوات التالية:

من خلال النقر هنا يمكنك التظلم على مخالفات المرور وذلك باتباع الآتي:

اختر التظلمات.

اضغط على استمرار.

انقر على التظلم على مخالفات رخص المركبات.

ستظهر صفحة ويب جديدة اختر منها الاستعلام عن مخالفات السيارات برقم اللوحة أرقام فقط أو حروف وأرقام.

ادخل رقم رخصة السيارة في الخانة المحددة.

بعد ذلك أدخل البيانات الأساسية للرخصة الحالية والتي تشمل (الرقم القومي- ورقم الهاتف الخاص بصاحب الرخصة).

اضغط على تفاصيل المخالفات.

تظهر جميع المخالفات المستحقة على السيارة وقيمة الحد الأدنى والأقصى للمخالفة.

حدد المخالفات التي ترغب في التظلم عليها.

حدد سبب التظلم.

وانقر تظلم.

الاستعلام عن مخالفات المرور

يظهر أمامك الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة المستخدمة، اضغط على زر موافق بعد قراءتها جيدا.

تظهر أمامك البيانات الأساسية لرخصة السيارة.

أدخل البيانات الشخصية المطلوبة.

ثم أضغط على إرسال الطلب.

يظهر أمامك بيانات التظلم، ورقم الطلب الخاص به، احتفظ به لاستخدامه في المتابعة.

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