رابط الإستعلام عن مخالفات المرور من خلال رقم لوحة السيارة

يمكن الإستعلام عن مخالفات المرور 2024 اليوم بواسطة رقم لوحة السيارة وذلك وفقًا لما كشفت عنه بوابة المرور الإلكترونية، حيث يسعى الكثير من السائقين لسداد مخالفات المرور قبل انتهاء العام الجاري 2024، لذلك سيعرض لكم الموجز في السطور التالية طريقة الإستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة ببوابة مصر الرقمية.

مخالفات المرور

الإستعلام عن مخالفات المرور

توفر بوابة المرور طريقة الإستعلام عن مخالفات المرور بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لـ النيابة العامة، واتباع الخطوات الآتية:

1- موقع النيابة العامة للمرور من خلال هذا الرابط.

2- واضغط على الإستعلامات.

3- وتابع واضغط على الإستمرار.

4- ثم اختر نوع الرخصة التي ترغب في الإستعلام عنها (رخص القيادة - المركبات).

5- وبعدها اضغط على كلمة الإستمرار.

6- وبعد ذلك سيطلب منك رقم السيارة في الخانات.

7- والآن سجل البيانات الشخصية وتشمل الإسم والرقم القومي.

8- وفي الخطوة التالية ستظهر لك المخالفة المرورية التي تستعلم عنها.

الإستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

تسجيل الدخول على موقع النيابة العامة.

- قم بإختيار خدمات نيابات المرور.

- ثم أدخل على الإستعلامات.

- وبعدها أدخل على رقم لوحة السيارة المراد الإستعلام عن مخالفتها.

- وبعدها أختر خدمة مخالفات رخص السيارة.

- والآن أدخل رقم رخصة القيادة التي ترغب الإستعلام عنها.

- وأخيراً ستظهر لك قيمة مخالفات المرور كاملة.

الإستعلام من موقع مصر الرقمية

يمكن تجديد رخصة المركبة والإستعلام وسداد مخالفات المرور 2024 من خلال بوابة مصر الرقمية دون الحاجة للإنتظار.

- أولا قم بالدخول على موقع مصر الرقمية من هذا الرابط.

- ثم أدخل رقم الهاتف أو المستخدم.

- وأدخل بعد ذلك الرقم السري.

- وبعدها أدخل على (مركباتي).

- والآن إضغط على الإستعلام عن مخالفات المرور.

- والآن إضغط على بدء الخدمة.

- وأخيراً أدخل رقم السيارة المرغوب في الإستعلام عنها.

الإستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

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