خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا.. اعرف الطريقة

الاستعلام عن مخالفات المرور.. في إطار التحولات التكنولوجية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، أصبح بإمكان المواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور بسهولة ويسر باستخدام رقم اللوحة، وذلك من خلال مواقع إلكترونية متعددة، مثل موقع وزارة الداخلية، موقع النيابة العامة، وبوابة مصر الرقمية، هذه الخدمات توفر وقت وجهد المواطنين، وتمكنهم من متابعة مخالفاتهم المرورية وسدادها إلكترونيًا، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا.



خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

لتنفيذ عملية الاستعلام عن المخالفات عبر موقع وزارة الداخلية، يمكن اتباع عدة خطوات بسيطة.

- يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لخدمات المرور التابع للوزارة، من خلال الضغط هنا ، ثم اختيار قسم "خدمات نيابات المرور".

- ومنه قم بالنقر على "الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات"، بعد إدخال بيانات اللوحة المرورية بدقة، يمكن الضغط على "إجمالي المخالفات" لعرض كافة المخالفات المرورية المسجلة على السيارة، مع بيان إجمالي المبلغ المطلوب سداده.

مخالفات المرور

من جهة أخرى، تتيح بوابة مصر الرقمية أيضًا خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال زيارة الموقع الرسمي من خلال الضغط هنا وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، ثم اختيار خدمة "الاستعلام عن مخالفات رخصة مركبة" وإدخال بيانات المركبة للحصول على تفاصيل المخالفات.

أما فيما يتعلق بطرق سداد المخالفات، فهناك خيارات متعددة، يمكن سداد المخالفات إلكترونيًا عبر موقع النيابة العامة من خلال اختيار وسيلة الدفع المناسبة، مثل بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر، وبعدها يتم استلام إيصال السداد إلكترونيًا، كما يمكن سداد المخالفات عبر خدمة فوري، من خلال التوجه إلى أحد المنافذ المعتمدة وتقديم بيانات السيارة لدفع المبلغ المستحق، مع استلام إيصال السداد، حيث تعد هذه الخدمات خطوة هامة نحو تسهيل الإجراءات الحكومية، وتيسير عملية الدفع للمواطنين.

أنواع المخالفات المرورية الشائعة

تشمل المخالفات المرورية التي يمكن الاستعلام عنها وسدادها:

-تجاوز السرعة المقررة.

-الوقوف في أماكن غير مخصصة.

-عدم استخدام حزام الأمان.

-استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

-انتهاء صلاحية رخصة القيادة أو السيارة.

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