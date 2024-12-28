خطوات استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2025 .. موقع النيابة العامة

شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في عمليات البحث عن رابط موقع النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور باستخدام رقم اللوحة في مصر، خاصة مع تزايد انتشار كاميرات المراقبة على الطرق السريعة والداخلية لمتابعة حركة المرور وضبط المخالفات.

وسبق أن أطلقت وزارتي العدل والداخلية خدمة إلكترونية عبر موقع النيابة العامة، تتيح للمواطنين الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة مجانًا، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن المخالفات من خلال اتباع الخطوات التالية التي نرصدها عبر الموجز.

خطوات استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر الرابط المخصص، يجب أولًا الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة.

اختيار خدمة "الاستعلام عن المخالفات، حيث إن بعد الدخول إلى الموقع، يتم تحديد خيار الاستعلام عن المخالفات.

تحديد خيار "الاستعلام عن مخالفات رخصة السيارات"، يجب على المستخدم تحديد خدمة الاستعلام عن المخالفات الخاصة برخصة السيارة.

إدخال بيانات اللوحة الخاصة بالسيارة (أرقام وحروف أو أرقام فقط)، إذ يتم إدخال بيانات اللوحة الخاصة بالسيارة التي ترغب في الاستعلام عنها، والتي تشمل الأرقام والحروف أو الأرقام فقط.

إدخال الرقم القومي لصاحب السيارة حيث يتعين على صاحب السيارة إدخال الرقم القومي الخاص به لتأكيد الهوية.

كما يجب إدخال رقم الهاتف المسجل في رخصة السيارة للحصول على تفاصيل إضافية.

الضغط على إجمالي المخالفات لمعرفة قيمة المخالفات المستحقة، وبعد إتمام هذه الخطوات، يمكن الضغط على زر إجمالي المخالفات للحصول على تفاصيل قيمة المخالفات المستحقة.

استعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2024

استعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2024

كما يمكن لسائقي المركبات الآن الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 من خلال الرقم القومي، وتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لـ بوابة المرور الإلكترونية.

1- ادخل على الموقع الإلكتروني لـ بوابة المرور الإلكترونية، من هنا.

2- اضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية.

3- قم بالضغط على كلمة استمرار.

4- اختر ما بين إدخال رقم الرخصة أو إدخال الحروف الموجودة على اللوحة.

5- في حال اختيارك لرقم الرخصة يتعين عليك اختيار المحافظة.

6- ستظهر لك قيمة المخالفات المرورية التي عليك دفعها.