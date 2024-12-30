انفجار غازي بـ أكاديمية الشرطة.. والداخلية تكشف أعداد المصابين والضحايا

كشف مصدر أمني في وزارة الداخلية تفاصيل الانفجار الذي وقع في أحد المخازن بأرض فضاء داخل أكاديمية الشرطة.

تفاصيل الانفجار

الموجز تستعرض التفاصيل، إذ قال المصدر، في بيان عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على "فيسبوك"، إن انفجارًا غازيًا وقع أثناء أعمال الصيانة بأحد المخازن بأرض فضاء داخل أكاديمية الشرطة.

انفجار في أكاديمية الشرطة

وأضاف المصدر، أن الانفجار أسفر عن وفاة ضابط شرطة، وفردين.

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