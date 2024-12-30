ارتفعت معدلات البحث سواء محركات جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي حول رابط موقع وزارة الداخلية ، للتقديم في معهد معاوني الأمن ويأتي ذلك عقب إعلان موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الراغبين في الانضمام لمعاهد معاون الأمن، حيث يبدأ التقديم من 4 يناير المقبل حتى 17 فبراير.

رابط موقع وزارة الداخلية للتقديم في معهد معاوني الامن 2025

لذا يستعرض الموجز، رابط موقع وزارة الداخلية للتقديم في معهد معاوني الامن ، وشروط الالتحاق وأماكن الاختبارات، على النحو التالي:

رابط موقع وزارة الداخلية للتقديم في معهد معاوني الامن

يبدأ التقديم الإلكتروني من يوم السبت الموافق 4 يناير 2025 حتى الإثنين الموافق 17 فبراير 2025.

ويمكنك التقديم خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وذلك تحت قسم خدمات معاوني الأمن.

التقديم في معهد معاوني الامن

شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2025

حاصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

أن يكون المتقدم مصري من أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية دون تجنس أو ازدواج جنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا وألا يزيد على 23 عامًا وقت فتح باب التقديم.

ألا يكون المتقدم متزوجًا أو سبق له الزواج.

ألا يكون المتقدم أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون.

رابط موقع وزارة الداخلية

أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة حكومية أو من أحد معاهد معاوني الأمن أو أي مؤسسة تعليمية أخرى، إلا بعد مرور 4 سنوات على الأقل.

اجتياز الفحوص الطبية والنفسية واختبارات السمات واللياقة البدنية، وألا يقل الطول عن 168 سم للذكور و158 سم للإناث، مع وزن مناسب وفق المعايير المحددة.

رابط موقع وزارة الداخلية للتقديم في معهد معاوني الامن

مميزات الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2025

بالنسبة للذكور إعفاء المقبولين من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية

تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة، أثناء الدراسة.

مكافأة شهرية يحصل عليها الطالب المجتهد أثناء الدراسة.

يتمتع الطالب بخدمات التأمين الصحي خلال الدراسة، ونظام علاجي خاص بعد التخرج وفق لوائح هيئة الشرطة.

يحصل الخريجون على ما يعادل شهادة الثانوية الفنية بنظام الثلاث سنوات بدبلومة شرطية فنية.

أماكن التقديم بمعاهد معاوني الأمن 2025

معهد معاوني الأمن 2025 للذكور:

معهد سوهاج "أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد".

معهد 6 أكتوبر "الجيزة، بني سويف، الفيوم، المنيا".

معهد طرة “القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال وجنوب سيناء”.

معهد وادي النطرون "البحيرة، الإسكندرية، مطروح، غرب الدلتا".

معهد معاوني الامن

معهد معاوني الأمن 2025 للإناث:

معهد طرة: يشمل جميع المحافظات.

رابط موقع وزارة الداخلية

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