ضحية ابن شقيقته.. مأساة بدأت بعد صلاة التراويح وانتهت بإشعال النـ.ار في الجسد

ضحية ابن شقيقته.. بعدما انتهى من صلاة التراويح في المسجد وخلال طريقه للعودة إلى المنزل خرج عليه المتهم وألقى عليه مادة معجلة للاشتعال، وأشعل النيران في جسده، بل إن ضحية ابن شقيقته لم تنتهِ حياته فقط باشتعال النار في جسده لكن بطعنات في مناطق متفرقة في الجسد.

ضحية ابن شقيقته

الموجز تستعرض التفاصيل، إذ إن ضحية ابن شقيقته، جريمة دارت رحاها في منطقة العوامية بندر الأقصر في محافظة الأقصر، إذ إن المتهم فيها ابن شقيقة المجني عليه، الذي ترصد لخاله بعدما انتهى المجني عليه من صلاة التراويح، وسار في طريقه إلى المنزل، ليفعل به ما لم يتوقعه أي شخص من أبناء المنطقة.

تفاصيل جريمة ضحية ابن شقيقته

ضحية ابن شقيقته، في شهر رمضان الماضي وبعدما انتهى خال المتهم من صلاة التراويح، كان المتهم مبيت النية وعاقد العزم على إنهاء حياة خاله، فأحرز سلاحًا أبيضًا سنجة، ومادة معجلة بالاشتعال "الجازولين"، واختبئ في مكان لا يراه فيه أحد ولا يسير فيه إلا خاله بعد انتهائه من الصلاة، وخرج عليه وسكب المادة المعجلة للاشتعال على جسده، وأشعل في ملابسه النار، بجانب أن سدد له عدة طعنات بسلاحه الأبيض.

ضحية ابن شقيقته

بلاغ بالواقعة

وكان بلاغ وصل إلى قسم شرطة العوامية في محافظة الأقصر بأن شخصًا أنهى حياة خاله بإشعال النار في جسده، فانتقلت قوة من رجال الشرطة إلى محل الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية لجثة المجني عليه أنه لقي مصرعه بسبب إشعال النار في جسده، فضلًا عن الطعن بعدة طعنات متفرقة بالجسد، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، التي أمرت بسرعة تحريات المباحث، وضبط المتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي، لانتداب الطبيب الشرعي، ومن ثم استخراج تصريح بالدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

إحالة المتهم

بعد التحقيقات مع المتهم قرر محام عام الأقصر الكلية، إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات حيث اتهمت النيابة العامة بدائرة قسم الأقصر، المتهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم على قتله.

تأجيل المحاكمة

فيما أحالت النيابة المتهم محبوساً إلى محكمة الجنايات التي توالت فيها الجلسات، حتى أحالت أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 3 يناير المقبل للنطق بالحكم.

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