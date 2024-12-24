اعترض على زيادة الأجرة فقـ.ـتله السائق.. قصة ضـ.ـحية الأجرة في البحيرة

ضـ.ـحية الأجرة.. الشاب ذو الـ22 عاما، خرج ليطلب علما وعملا، لم يكن ينوي إيذاء أي شخص أو حتى مجرد الخلاف، فقط أراد أن يصل لوجهته في سلام، وما إن صعد على متن سيارة الميكروباص حتى بدأ سائق الأجرة في التنبيهات على عدد الأجرة التي زادت، ومن هنا بدأ الخلاف والذي انتهى بـ ضحية الأجرة.

الشاب اعترض كما اعترض باقي على زيادة سعر الأجرة، ولكن صاحب السيارة لم يعجبه وجود اعتراضات، ليفتعل الخلاف مع الشاب ضحية الأجرة ، ويسدد له طعنات نافذة أودت بحياته، ولاذ بالفرار ظنا منه أنه بذلك هرب من فعلته، تفاصيل الحادث تسردها الموجز.

بلاغ بمقتل ضحية الأجرة

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت بلاغا، مفاده اندلاع خلاف بين شخصين، أسفر عنه مقتل أحدهما ويدعى "محمد. ال"، ويبلغ من العمر 22 عاما، ضحية الأجرة ، بسبب تعدي سائق الميكروباص عليه بسلاح أبيض، حيث تم طعنه بعدة طعنات نافذة، وفر هاربا.

ضحية الأجرة

سائق الميكروباص وراء قتل الشاب

وأكدت تحريات فريق المباحث أن سائق الميكروباص والذي يدعى "س. ال" هو من بدأ بافتعال الخلافات مع الشاب ضحية الأجرة، وذلك بعد اعتراض الشاب على زيادة الأجرة، وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، تم إحكام الكمائن اللازمة، و استهداف المتهم.

وألقي القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهة المتهم بالتهمة الموجهة إليه وما توصلت إليه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة، مؤكدا أنها بسبب مشاداة كلامية تطورت لشجار اندلع بينه وبين المجنى عليه، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة فريق المباحث الجنائية، بتكثيف جهودها وسرعة إنهاء التحريات لكشف ملابسات الحادث، كما أمرت النيابة العامة بدفن الجثمان بعد الاطلاع على تقرير الصفة التشريحية، للتعرف على أسباب الوفاة.

كما طلبت النيابة العامة الاستماع لأقوال شهود العيان الذين تواجدوا أثناء الواقعة، للوقوف على أسباب الحادث، وتتابع النيابة استمرار التحقيق في الحادث.

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