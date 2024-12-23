انتقم لوفاة والدته.. النيابة تكشف عن السبب وراء حريق مستشفى الصدر

حريق مستشفى الصدر.. أعلنت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن قنا، عن كشفها للغز حريق مستشفى الصدر، والذي شب منذ أسبوع، وأسفر عن نحو 23 مصابًا باختناق.

الموجز تسرد السبب وراء حريق مستشفى الصدر.

شاب ينتقم لوفاة والدته

وجاء بالتحقيقات أن السبب وراء اندلاع حريق مستشفى الصدر هو شابا، حيث كان ينتقم لوفاة والدته، فقرر إشعال النار في عنبر المرضى بمستشفى الصدر في قنا، لتتمكن الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط الشاب متهم بإشعال النيران.

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن قنا، قد تلقت إخطارًا من قوات الحماية المدنية، مفاده ورود بلاغ باندلاع حريق مستشفى الصدر في قنا.

ضحايا مستشفى الصدر

وكان عدد ضحايا الاختناق حريق مستشفى الصدر بقنا ارتفع إلى 23 شخصا، بينهم عدد من المرضى المحجوزين بالمستشفى بالدور الثانى بالمستشفى، إثر نشوب حريق داخل أحد العنابر بمستشفى الصدر، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

مستشفى الصدر في قنا

بلاغ بـ حريق مستشفى الصدر

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا من مديرية أمن قنا، بنشوب حريق مستشفى الصدر بالدور الثاني بـ مستشفى الصدر في قنا، لتنتقل على الفور قوات الأمن والإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحريق، ليتضح اشتعال حريق داخل مستشفى الصدر بقنا، ما أسفر عن إصابة 23 شخصًا باختناق حتى الآن.

ومن جهته وجه الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بقنا، بالوقوف على آخر تطورات حريق مستشفى الصدر، مشيرا لضرورة تقديم جميع المساعدات الطبية للمصابين وإخلاء العنبر الذي به الحريق.

السيطرة على حريق مستشفى الصدر

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق مستشفى الصدر، ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، حيث كلفت وحدة المباحث بالتحري وكشف ملابساتها ومعرفة أسبابها.

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