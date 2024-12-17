23 حالة اختناق.. ارتفاع ضحايا حريق مستشفى الصدر في قنا

ارتفع ضحايا الاختناق حريق مستشفى الصدر بقنا إلى 23 شخصا، بينهم عدد من المرضى المحجوزين بالمستشفى بالدور الثانى بالمستشفى، إثر نشوب حريق داخل أحد العنابر بمستشفى الصدر، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

الموجز تتناول تفاصيل حادث حريق مستشفى الصدر.

حريق مستشفى الصدر

بلاغ بـ حريق مستشفى الصدر

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا من مديرية أمن قنا، بنشوب حريق مستشفى الصدر بالدور الثاني بمستشفى الصدر في قنا، لتنتقل على الفور قوات الأمن والإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحريق، ليتضح اشتعال حريق داخل مستشفى الصدر بقنا، ما أسفر عن إصابة 23 شخصًا باختناق حتى الآن.

حريق مستشفى الصدر

ومن جهته وجه الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بقنا، بالوقوف على آخر تطورات حريق مستشفى الصدر، مشيرا لضرورة تقديم جميع المساعدات الطبية للمصابين وإخلاء العنبر الذي به الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق مستشفى الصدر، ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، حيث كلفت وحدة المباحث بالتحري وكشف ملابساتها ومعرفة أسبابها

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