القصة الكاملة لحريق شارع النبي دانيال .. هبوط أرضي وأعمال تطوير

شارع نبي الله دانيال.. أعمال التطوير كانت تتواجد بكل مكان، فـ شارع النبي دانيال كان على وشك بدأ التطويرات، والتي كان هدفها تحويله لممشى سياحي وتراثي يلائم هوية مدينة الإسكندرية، الحريق كان مفاجئا، تفاصيل الحادث تسردها الموجز.

هبوط أرضي وأعمال تطوير

أعمال تطوير جاءت بعد هبوط أرضي مفاجئا، لتبلغ تكلفة تلك التطويرات 143 مليونا جنيه، حيث بدأت التطويرات بواجهة العقارات حتى تتماشى مع الطابع التراثي للمنطقة، بالإضافة لتطوير البنية التحتية للشارع أكمل، ليبدأ المشروع باتخاذ ثلاث مراحل، أهمها جذب السياح وتحسين مظهره العام.

شارع نبي الله دانيال

الحكومة مازالت تواصل تطوير شارع نبي الله دانيال كي يصبح من المعالم السياحية والحضارية، ويليق بمدينة الإسكندرية، على الرغم من الحريق الذي التهم كل شيء، في الوقت الذي تستكمل فيه الجهات المختصة الوصول لأسباب حريق شارع نبي الله دانيال كي تحدد من المسؤول عن تلك الكارثة، فالخسائر وصلت لملايين الجنيهات، والشارع يتمتع بقيمة تاريخية كبيرة.

السيطرة على حريق شارع النبي دانيال

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي شب في شارع نبي الله دانيال، حيث اندلع حريق مفاجئ بأحد العقارات التي تشهد أعمال التطوير والتجميل، ضمن الخطة التي وضعتها الحكومة لتطوير شارع نبي الله دانيال، كي يتمتحويله إلى ممشى سياحي وحضاري.

شارع نبي الله دانيال

ووقع الحريق في الطابق الثالث للعقار رقم 41، والذي كانت واجهته قد اكتملت حديثًا، الأمر الذي أثار دهشة وحيرة العمال والمارة، وبدأ الأمر يذهب لشك أن الحريق بفعل اليد.

اندلاع حريق شارع النبي دانيال

وكانت قوات الأمن قد تلقت بلاغا مفاده، اندلاع حريق في أحد الشقق القائمة بالطابق الثالث من العقار 41، حيث تستخدم كمخزن للأدوات الكهربائية، لتهب فورا قوات الشرطة وقوات الحماية المدنية التابعة لقسم شرطة العطارين بجانب سيارات الإسعاف، إلى موقع الحريق.

شارع نبي الله دانيال

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شارع نبي الله دانيال، وإخماد النار، وإيقاف امتدادهل لباقي الطوابق المتواجدة بالعمارة، فضلا عن عدم تسجيل أي ضحايا للحريق، لتؤكد المعاينة المبدئيةوجود ماس كهربائي تسبب في الحريق، فالشقة مخزنا للأدوات الكهربائية، الأمر الذي أدى لاشتعال الحريق بسرعة كبيرة، فضلا عن تدمير واجهة العقار وعدة عقارات مجاورة.

سبب حريق شارع النبي دانيال

حرر مضر بالواقعة التابعة لقسم شرطة العطارين، لتفتح النيابة العامة تحقيقا موسعا بشأن حريق شارع نبي الله دانيال، فضلا عن فرض كردون أمني وحواجز بطول شارع نبي الله دانيال، كي يحموا المارة بعد إغلاق المنطقة المحيطة بالحادث والسيطرة على النيران وضمان عدم اشتعالها مرة أخرى، لتساعد فرق الحماية المدنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

شارع نبي الله دانيال

إجراءات تلت الحريق

واستدعت النيابة العامة رئيس حي وسط الإسكندرية والمسؤولين عن الحي لسؤالهم عن ترخيص الشقة التي اندلع بها الحريق، فضلا عن فريق البحث الجنائي بمعاينة آثار الحريق، وسرعة إنهاء تحريات المباحث بإجراء تحريات حول الواقعة.

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