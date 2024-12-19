الطفلة سجدة.. حينما يتحول بائع الحلوى لذئب بشري ينهش عذرية صاحبة الـ4 سنوات

الطفلة سجدة.. لم تتجاوز الـ4 سنوات، ضحكتها تشير لبراءتها، لا تملك أي من غنج النساء، وليست غانية لتلهب عقول وقلوب الرجال، طفلة ككل الأطفال، لا تريد سوى اللعب مع أقرانها، ولكن هناك عيون بشرية تترصد بها، عيون لا تنوي الخير أبدأ، انتظرت سهو والديها عنها، غافلت تلك العيون، واغتصبت الطفلة سجدة.

تفاصيل الواقعة تسردها الموجز.

اغتصاب الطفلة سجدة

اغتصاب الطفلة سجدة حدث هز كفر داوود بمحافظة البحيرة، فهي تعد من أبشع الجرائم التي هزت المنطقة والمحافظة بأكملها، فضلا عن أنها أثارت مشاعر الغضب داخل الكثير من الأشخاص ذو النفوس السوية، فطفلة لم تتجاوز الـ4 سنوات، تم اغتصابها من قبل شخص بلغ الـ23 من عمره.

الطفلة سجدة

ذهبت لتشتري الحلوى

البداية كانت بخروج الطفلة سجدة من منزلها لشراء الحلوى والمخبوزات، ليغري جسدها الهزيل صاحب محل المخبوزات، ليقرر استدراجها إلى داخل المخبز وأغلق الباب عليها، ليقوم بفعلته دون خوف من الله.

اغتصاب الطفلة سجدة

خرجت الطفلة تصرخ وتبكي جراء فعلة المتهم، كانت حتى تستنجد بوالديها، ليصعق الوالدين من منظر الدماء على ملابسها، ليكتشفوا ما حدث مع طفلتهم الصغيرة، لتصرخ الأم وهي في حالة صدمة وحزن، وهرعوا بها للمستشفى العام، ومنها إلى قسم الشرطة التابع للمنطقة.

أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم المثبت ضده تهمة التعدي في القضية رقم 29880 لعام 2023 جنح شبين القناطر، والمُقيدة برقم 3160 لسنة 2023 كلي شمال بنها، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، تعدى على الطفلة سجدة، وهتك عرضها.

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