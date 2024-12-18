الوجبة الأخيرة.. دس السم لزوجته فوصل لحبل المشنقة بسوهاج

الوجبة الأخيرة.. لم يكن سكنها ولا أمنها ولا مأمنها، لطالما شعرت أنها مهددة وخائفة، لم تستطع النوم بأحضانه هانئة، لطالما عرفت أن نهايتها ستكون على يديه، وقد كان، فالوجبة الأخيرة كانت مسمومة، تناولتها معه، علمت من اللحظة الأولى، ولكنها فضلت موتها على أن تواجهه بفعلته، أو حتى تصرخ طلبا للنجدة من مصير محتوم على يد زوجها.

القصة الكاملة لـ الوجبة الأخيرة

قاتل زوجته والذي قضت جنايات سوهاج اليوم بتحويل أوراقه لفضيلة المفتي، بعد الوجبة الأخيرة التي أودت بحياة زوجته، القصة كاملة تسردها الموجز في السطور التالية.

قاتل زوجته

حسمت محكمة جنايات سوهاج، وبإجماع الآراء، رأيها اليوم في مشهد يؤكد عدالة الأرض، حيث أحال رئيس المحكمة المستشار محمد زين علي، أوراق المتهم "و.م.ظ" إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد ثبوت تهمة قتل زوجته "ح.و.ح" بمركز طما، وحددت المحكمة جلسة 22 يناير المقبل للنطق بالحكم.

وجاء القرار برئاسة المستشار محمد زين علي، وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه، وبأمانة سر محمد العربي.

بداية القصة

البداية كانت عام 2016، عندما ورد إخطار إلى أجهزة الأمن مفاده وفاة المجني عليها داخل منزلها إثر تناولها طعامًا سامًا لتكون تلك الوجبة الأخيرة، لتأمر النيابة بتكثيف التحريات، ويكتشف فريق البحث الجنائي، أن الوجبة الأخيرة مع زوجها، كانت السبب في إنهاء حياتها، فالزوج وضع خطة مرتبة، كي يُنهي حياته الزوجيةبـ الوجبة الأخيرة.

ضحية زوجها

تحريات المباحث تصل لـ الوجبة الأخيرة

التحريات أوضحت أن الخلافات الزوجية هي السر، فحينما دارت الرحى بين المتهم والضحية، قرر الزوج اللجوء إلى أكثر الطرق صعوبة لإنهاء تلك الخلافات، فأتى بالمبيد الحشري ودسه في طعامها، لتكون الوجبة الأخيرة لها، بعدنا كان السم هو الضيف المدعو من طرف واحد على مائدة الطعام، وتكون تلك هي الوجبة الأخيرة، لتتناوله الزوجة وهي ترى الغدر بعين زوجها، لتفارق الحياة وهي تبتسم للموت ضيفا مرحبا به.

بأمر النيابة تم تقنين الإجراءات وإلقاء القبض على المتهم، والذي انهار أمام الأدلة المقدمة من فريق المباحث، ليعترف بجريمته كاملة، لتحيله إلى محكمة الجنايات والتي وضعت نقطة النهاية لجريمته.

وبأمر القاضي حدد يوم 22 يناير للقضاء وإعلان الحكم النهائي.

البيت حل فيه الصمت الأبدي، بعد أن حل الغدر وتحالف الزوج مع الشيطان، وتسلل الموت بخطاه الهادئة، وحصد روح الزوجة، تاركا خلفه سؤالا أبديا، كيف تكون الخلافات سكينا يقطه رقاب السكن.

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