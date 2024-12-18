الحكم على قــ..ـاتـ.ـل عريس البراجيل في تهمتي القـ.ـتل والسرقة

عريس البراجيل.. عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، عامل متهم بقـ.تل صديقه عريس البراجيل بالقرب من محور الضبعة، بعدما اعتقد أن عريس البراجيل السبب الرئيس وراء فسخ خطبتهما بالسجن لمدة 15 عاما، والحبس عامين وغرامة 500 جنيه عن تهمة السرقة.

الموجز تسرد لكم التفاصيل كاملة.

وكانت جنايات الجيزة استكملت صباح اليوم الأربعاء، محاكمة العامل قـ.اتـ ـل عريس البراجيل، بعد ثبوت التهمة بقـ.تـ ـل صديقه، بالقرب من محور الضبعة، حيث اعتقد أنه السبب في فسخ خطبته، فقرر الانتقام منه، وبيت النية وعقدها، وأعد لذلك العدة، وغافله بطـ.عنة نافذة، قاصدا إزهاق روحه.

عريس البراجيل

محاكمة عاجلة

وكانت جهات التحقيق المختصة قد أحالت قضية قـ.اتـ ـل عريس البراجيل، المقيدة برقم 8584 لعام 2024 جنايات أوسيم، والمقيدة برقم 2432 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، إلى محكمة الجنايات العاجلة، والتي أجلتها بدورها، لا ستكمال الجلسة اليوم.

واستكملت اليوم الأربعاء، جهات التحقيق المختصة القضية رقم 8584 لسنة 2024 جنايات أوسيم، والمقيدة برقم 2432 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، داخل محكمة الجنايات العاجلة، محاكمة العامل المتهم بقـ.تـ ـل صديقه بالقرب من محور الضبعة " قـ.اتـ ـل عريس البراجيل "، انتقاما منه لاعتقاده أنه تسبب في فسخ خطبته.

عريس البراجيل

التهم الموجهة لـ قاتـ ـل عريس البراجيل

ووجهت النيابة العامة إلى قـ.اتـ ـل صديقه عدة تهم، أبرزها قتـ ـل صديقه عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن بيت النية وعزمها وأعد لذلك العدة اللازمة، وسرقة منقولاته الشخصية لإبعاد الشبهات عنه، وإتلاف هاتفه المحمول، واستخدام أدوات الجـ.ريمـ ـة المتمثلة في قطعة قماشية وحجر.

المتهم يعترف أمام النيابة بالتهم الموجهة إليه

وبمواجهة النيابة قـ.اتـ ـل عريس البراجيل بالتهم الموجهة إليه المتهم خلال التحقيقات، أقر واعترف بجـ.ريمـ ـته، مؤكدا أنه قتـ ـل صديقه عريس البراجيل "سيد. ب." انتقامًا منه لتدخله في حياته الشخصية، حيث تسبب في فسخ خطوبته من فتاة، حيث تحدث عنها بالسوء، وحاول مرات عديدة أن يجعله نافرا منها، الأمر الذي جعل المتهم يفتعل الخلافات مع خطيبته، وفي النهاية فسخ خطبته، وبدأ الشيطان يتلاعب به بعدها منذ ذلك الحين وبدأ يشك في نوايا صديقه.

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