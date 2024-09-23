اعتادت تقديم مقاطع ترفيهية.. قصة فتاة فيصل التي ادعت اعتداء 5 سودانيين عليها

تصدرت فتاة فيصل “مريم” البالغة من العمر 17 عامًا التريند على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديوعلى تطبيق “التيك توك” زعمت فيه اعتداء خمسة سودانيين عليها في شارع فيصل, وتداوله رواد التواصل الإجتماعي.

وتكشف جريدة “الموجز” خلال السطور التالية القصة كاملة لأعتداء 5 سوادنين على فتاة فيصل, وآخر ما توصلت إليه التحريات.

اعتداء 5 سودانيين على فتاة فيصل

زعمت فتاة فيصل التي اعتادت تقديم مقاطع غنائية وترفيهية عبر حسابها بموقع "تيك توك" خلال فيديو من نوع آخر ظهرت فيه بصوت ضعيف وملابس غير مرتبة، أنها تعرضت للاعتداء من خمسة سودانيين أثناء عودتها من درس خصوصي.

وقالت "كنت راجعة من الدرس واتعرضت للضرب والإهانة من 5 سودانيين، ومحدش حاول يدافع عني وصدمتي كانت من الناس اللي بتصورني وأنا بتضرب أكتر من إني اتضربت وعمري ما كنت أتصور ان ده ممكن يحصلي والناس تصور بس وربنا يردلي حقي".

وتابعت ""حين حاول شخص ما الدفاع عني، ضربه أحد المعتدين بآلة حادة في وجهه، وعندما رأيت ذلك، بدأت بالصراخ، لكن الناس كانت تشاهد فقط ولم يساعدني أحد، ثم رفع المعتدي الآلة الحادة وضربني بها وسحلني على الأرض، وعندما حاولت الرد، أخرج أحدهم سلاحاً أبيض وهددني حاول رجل مسن التدخل وزعق لهم، ولكن دون جدوى".

وناشدت مريم في الفيديو السلطات الأمنية بضرورة تكثيف انتشار الشرطة في الشوارع لمنع تكرار هذه الحوادث.

فتاة فيصل

فتاة فيصل تتصدر التريند بعد مقطع مثير للجدل

انتشر المقطع بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأثار تعاطفًا واسعًا من المستخدمين, وبعد تداول الفيديو، رصدت وحدة المتابعة في مديرية أمن الجيزة المقطع ووجه اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة التحقيق في الواقعة للتأكد من صحتها وظروفها.

حقيقة فيديو اعتداء 5 سودانين على فتاة فيصل

بينت التحريات الأمنية أن الفيديو الذي نشرته مريم كان مفبركًا بالكامل, تبين أن ما ذكرته كان مجرد سرد مفبرك بهدف جذب المزيد من المشاهدات على "تيك توك".

أوضحت التحريات، بقيادة العميد عمرو حجازي، أن مريم تعرضت فقط لتدافع بسبب أولوية الركوب في ميكروباص، وأن باقي التفاصيل من تأليفها بالكامل.



أظهرت التحريات عدم صحة أي من ادعاءات مريم، بما في ذلك وجود سودانيين أو تهديدها بأسلحة بيضاء. بناءً على هذه المعلومات، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة القضية إلى النيابة العامة لمواصلة التحقيق.

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