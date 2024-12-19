والد عريس البراجيل: عاوز حق ابني عشان قلبي يرتاح

عريس البراجيل..صديقين كان، أحدهما هو القاتـ ـل، والثاني كان يأمن غدر صديقه، القاتـ ـل بيت النية وعقدها على قتـ ـل صديقه، واتخذ من فسخ خطبته حجة يظنها ستشفع له أمام الله، لذا استدرج صديق عمره وقتله، واليوم هو يحاكم أمام قاضي الأرض، ليذهب لقاضي السماء.

تفاصيل الحادث تسردها الموجز.

بكاء ونواح والد عريس البراجيل

والد عريس البراجيل يبكي، يطالب بحق نجله وفلذة كبده، يحاول أن يصرخ لتخرج صرخاته قاسية تشبه النواح، ليؤكد أن المتهم ترصد لابنه، رسم خطة محكمة كي يقتل ابنه السيد، مشيرا إلى أنه استدرجه بحجة الذهاب إلى أوسيم لجلب الأموال لوالده، ولكنه كان يريد بذلك تنفيذ مخططه في قتله.

والد عريس البراجيل يطالب بالقصاص

وتابع والد عريس البراجيل، أن المتهم ونجله كانوا أصدقاء :"بياكلوا ويشربوا سوا، عمري ما شكيت فيه بأنه هو اللي قتل ابني، دول حتى كانوا بيلبسوا هدوم بعض، أنا عاوز حق ابني، عاوز أريح ابني في تربته وقلبي أنا كمان يرتاح".

تهديد بالقتل

وأشار والد عريس البراجيل، أن المتهم كان كثير الخلافات مع خطيبته، وقرر من تلقاء نفسه فسخ خطبتهما، حتى قرر ابني خطبتها، وحينما فاتح والده رفض في البداية، ولكنه يعرف والدها وأسرتها، لذا وافق، ومنذ ذلك الحين والخلافات تنشب بينهما، وبعدها هدد المتهم خطيبة عريس البراجيل بالقتل إن تزوجت أحد غيره.

عريس البراجيل وقاتله

وتستكمل جنايات الجيزة ، اليوم، محاكمة العامل قاتـ ـل صديقه، بعد ثبوت التهمة بقتـ ـل صديقه، بالقرب من محور الضبعة، حيث اعتقد أنه السبب كي يفسخ خطبته، فقرر الانتقام منه، وبيت النية وعقدها، وأعد لذلك العدة، وغافله بطعنة نافذة، قاصدا إزهاق روحه.

محاكمة عاجلة

وكانت جهات التحقيق المختصة قد أحالت قضية قاتـ ـل صديقه المقيدة برقم 8584 لعام 2024 جنايات أوسيم، والمقيدة برقم 2432 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، إلى محكمة الجنايات العاجلة، والتي أجلتها بدورها، لا ستكمال الجلسة اليوم.

وتستكمل اليوم الأربعاء، جهات التحقيق المختصة القضية رقم 8584 لسنة 2024 جنايات أوسيم، والمقيدة برقم 2432 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، داخل محكمة الجنايات العاجلة، محاكمة العامل المتهم بقتـ ـل صديقه بالقرب من محور الضبعة " قاتـ ـل صديقه "، انتقاما منه لاعتقاده أنه تسبب في فسخ خطبته.

التهم الموجهة لـ قاتـ ـل صديقه

ووجهت النيابة العامة إلى قاتـ ـل صديقه عدة تهم، أبرزها قتـ ـل صديقه عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن بيت النية وعزمها وأعد لذلك العدة اللازمة، وسرقة منقولاته الشخصية لإبعاد الشبهات عنه، وإتلاف هاتفه المحمول، واستخدام أدوات الجريمـ ـة المتمثلة في قطعة قماشية وحجر.

المتهم يعترف أمام النيابة بالتهم الموجهة إليه

وبمواجهة النيابة قاتـ ـل صديقه بالتهم الموجهة إليه المتهم خلال التحقيقات، أقر واعترف بجريمـ ـته، مؤكدا أنه قتـ ـل صديقه "سيد ب." انتقامًا منه لتدخله في حياته الشخصية، حيث تسبب في فسخ خطوبته من فتاة، حيث تحدث عنها بالسوء، وحاول مرات عديدة أن يجعله نافرا منها، الأمر الذي جعل قاتـ ـل صديقه يفتعل الخلافات مع خطيبته، وفي النهاية فسخ خطبته، وبدأ الشيطان يتلاعب به بعدها منذ ذلك الحين وبدأ يشك في نوايا صديقه.

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