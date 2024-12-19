7 متوفيين.. آخر تطورات حريق محل شمع في شبرا الخيمة

حريق محل شمع.. سيطرت قوات الحماية المدنية التابعة لمدينة القليوبية، على حريق اندلع بـ محل شمع بالدور الأرضي ووصول الحريق لغرفة بالطابق الثاني بعقار بحي شرق شبرا الخيمة، بحي شرق شبرا الخيمة.

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حريق بـ محل شمع ووفاة 7 أشخاص

وأسفر حريق محل شمع شبرا الخيمة عن وفاة 7 أشخاص، وتم نقل الجثث لمستشفى ناصر العام في شبرا الخيمة، وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة، كما تولت النيابة العامة التحقيقات.

حريق محل شمع

انتداب الطب الجنائي لفحص جثث حريق محل شمع

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الجنائي لفحص الـ7 جثث لتشريح الجثامين، لمعرفة أسباب الوفاة، فضلا عن انتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق، وأمرت المباحث بسرعة انتهاء من التحقيقات، للوقوف على أسباب الحادث.

حريق محل شمع

بلاغ باندلاع حريق محل شمع

وكان اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة، مفاده ورود بلاغ باندلاع حريق داخل محل شمع بالدور الأرضي ووصول الحريق لغرفة بالطابق الثاني بعقار بحي شرق شبرا الخيمة.

حريق محل شمع

الحماية المدنية تبذل مجهودا مضاعفا

وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية فور اندلاع الحريق، والتي بذلت مجهودا كبيرا للسيطرة على الحريق، كما عملت على منع امتداد حريق محل الشمع لباقي المناطق المجاورة.

حريق محل شمع

الاستماع لشهود العيان

ويستمع فريق المباحث الجنائية إلى أقوال شهود العيان، وإجراء التحريات اللازمة، فضلا عن مشاهدة تفريغ الكاميرات التي تراقب المكان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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