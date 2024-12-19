سلمي في دعوى النفقة أمام محكمة الأسرة: أهله طردونا وهو مقاطعنا

دعوى النفقة أقامتها "سلمى. ك"، أمام محكمة الأسرة، تؤكد فيها تخلي زوجها عنها بسبب رفضه تحمل المسئولية، وبعد محاولات عديدة حاولت فيها أن تجد حلال لمشكلتها وفشلت، وجدت أن إخوة زوجها يطردونها خارج مسكن الزوجية وأطفالها، لتقرر اللجوء إلى محكمة الأسرة، لتجد من ينفق على طفليها، آملة حصولها على حقها وحق أطفالها الذي تخلى عنهم والدهم، تفاصيل دعوى النفقة تسردها الموجز.

زواج من رجلا على خلق

وقالت الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها أمام محكمة الأسرة ، ضد زوجها، أنها تزوجت منذ 9 سنوات، زواجا تقليدا، فقد ذهب الزوج لمنزل والديها ليجده الأهل رجلا على خلق، موضحة: “كان راجل محترم وكويس لما اتقدم ليا، ولا فيه أي مشاكل، شغله كويس وعريس بروفيشنال، ودي أهمحاجة خلتني وافقت عليه، وكانت حياتنا في أول الجواز حلوة”.

دعوى النفقة

الزوجة: حياتنا عادية وعندنا طفلين

وتابعت الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها أمام محكمة الأسرة، ضد زوجها، أنها أنجبت طفلين من زوجها على فراش الزوجية، أكبرهما لديه 4 سنوات، والآخر بلغ العامين، مشيرة: “حياتنا كانت كويسة جدا، ومفيهاش أي مشاكل، بس بدأت المشاكل فجأة تزيد، وأسبابها أكتر، وزي أي خلافات عادية بين أي اتنين، حاولنا نحل الخلافات دي، وكنت بكبر دماغي وبعديها”.

وأضافت الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها أمام محكمة الأسرة، ضد زوجها، أن حدث بينها وبين زوجها خلاف كبير، وحينها قرر الزوج ترك المنزل وطلقها طلقة واحدة على الهاتف، ليتسغل أهله حينها الوضع، مضيفة: “اتخانقنا وكان خلاف عادي، بس هوعملي بلوك وطلقني، أهله استغلوا الوضع وغيروا كالون الشقة بتاعتي، ولما كلمت أخوه قالي ملكيش حاجة عندنا، ومنوقتها قاعدة أنا وولادي عند أهلي”.

دعوى النفقة هي الحل

وأشارت الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها أمام محكمة الأسرة، ضد زوجها، أنه لا يمكنها الذهاب لشقتها حتى أن ملابسها وملابس أطفالها لا يمكنها الحصول عليها، فضلا عن أن زوجها لا ينفق عليها : “رافض يصرف على عياله، ورافض يرجعنا شقتنا وفوق كل ده مش راضي عيالي وأنا ناخد هدومنا، معرفش عنه حاجة، ومش لاقية حد يساعدني ولا يفهمني أنا موقفي إيه، عشان كده قررت ألجأ لمحكمة الأسرة”.

وأمام تعنت الزوج قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى نفقة ضد زوجها.

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