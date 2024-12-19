خرجت تشتري البالون فهـ.ـتك عرضها.. الحكم على المتهم بقضية طفلة البساتين

طفلة البساتين، خرجت تلهو تلعب وتشتري بالون جديد تلعب به، لم تكن تدري أن خوفها من الكلاب أهون من خوفها من البشر وأفعالهم، لذا احتمت بشاب خوفا من الكلاب التي تنبح أمامها، ليساعدها الشاب طمعا في مواطن عفتها، تفاصيل الواقعة تسردها الموجز.

طفلة البساتين تخاف من الكلاب

البداية كانت في منطقة البساتين، حيث حاول المتهم البالغ من العمر 34 عاما، هتك عرض طفلة البساتين البالغة من العمر 11 عاما، لتكشف التحقيقات التفاصيل الكاملة للحادث، والذي انتهى حينما سمع أحد الجيران استغاثة طفلة البساتين، وأنقذها من براثن الذئب البشري، وقضت محكمة جنايات العباسية حكمها بحبس المتهم خمس سنوات.

هتك عرض طفلة البساتين

وبدأت طفلة البساتين رواية ما حدث معها أمام النيابة العامة، مؤكدة أن مسكن جدتها قريب من منزل والدها، لذا أبلغت والدها أنها ستذهب لشراء البالون، ومن بعده الذهاب لوالدتها، ليوافق الأب متابعة: "خرجت وروحت عند البقال اشتريت بالونة، وأنا رايحة لماما قابلت كلاب كتير، خوفت وكنت هجري، بس واحد قالي متخافيش تعالي هعديكي، عشان كده مشيت جنبه، بس هو زقني في بير السلم".

طفلة البساتين

طفلة البساتين تحاول الهرب

وتابعت طفلة البساتين أنها حاولت الهرب من المتهم، ولكنه أحكم قبضته عليها، وبدأ يلمس مواطن عفتها، وبدأت تصرخ لينجدها أي شخص دون جدوى، مضيفة: "فضل يلمسني ومكتفني جامد، كنت الأول ببص هو بيعمل إيه، وبعد كده فضلت أعيط وأصرخ عشان حد يلحقني، لحد ما عم جمال جه، مسكه وقالي اجري على البيت ومتكلميش حد واندهي لأبوكي".

طفلة البساتين كانت تجري في الشارع وهي تبكي بحرقة، حتى وصلت لوالدها والذي هرع إليها عند رؤيتها منهار، لتبدأ بقص ماحدث على مسامعه، وكأي أب خرج مسرعا واتصل بوالدة طفلة البساتين، وذهب للمكان الذي وصفته الصغيرة ليرى الفاعل،ويلقنه درسا ، ويتركها بالمنزل وحدها تحاول تبديد خوفها، حتى أتت والدتها وبدأت بتهدأتها رويدا رويدا.

تجمع أهالي المنطقة وأبلغوا قسم شرطة البساتين، وأنقذوا الشاب من يد والد طفلة البساتين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الحكم على المتهم

وقضت الدائرة 14 جنوب، التابعة لمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم بالحبس 5 سنوات مع الشغل، بعد ثبوت تهمة هتك عرض قاصربمنطقة البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة، وخالد عبد الغفار النجار، وأمانة سر محمد طه.

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