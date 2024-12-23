يناير المقبل.. النظر في حكم الإعدام على قاتـ.ـل ضحية الشروق

ضحية الشروق.. لأجل حفنة من الأموال أزهق روح صديقه، لم تكن ظروفه هي السبب، ولم يدفعه صديقه لذلك بل إن المجني عليع ضحية الشروق وصديق المتهم كان ذات خلقا حسنا، فقد رأف لحال صديقه فأدخله منزله، وأعطاه المال لحين تحسن ظروف المتهم، لكن يد الغدر كانت عي الرد على المعروف.

تفاصيل واقعة ضحية الشروق تسردها الموجز.

يناير المقبل النظر في حكم الإعدام

وكانت محكمة جنايات مستأنف القاهرة والتي انعقدت في التجمع الخامس، حددت جلسة 29 يناير المقبل، للنظر في حكم إعدام شاب قتل صديقه ضحية الشروق داخل شقته في منطقة الشروق، من أجل سرق مبلغ مالي 5 آلاف ريال سعودي وهاتفين ولاب توب متعلقات المجني عليه.

جاء القرار برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين خالد عزت الشربيني وسامي حسن ربيع، وأمانة سر عزت فاروق وطارق فتحي.

أمر الإحالة لقاتل ضحية الشروق

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 5741 لعام 2024 جنايات الشروق، أن المتهم "أحمد. س"، قتل صديقه ضحية الشروق، في الفترة التي استضافه فيها، حيث عامله ضحية الشروق بالحسني وعطف عليه، بعد معرفته بحاجته الشديدة للمال.

المتهم أفضى بحاجته للمال إلى المجني عليه ضحية الشروق، ليقرر المجني عليه مساعدته بالعمل والمال، لكنه الطمع آفة النفس البشرية، جعلت المتهم ينقض على صديقه ويقتله بدافع السرقة وفر هاربًا، بعد أن سرق 5 آلاف ريال سعودى وهاتفين ولاب توب ومتعلقات خاصة بـ ضحية الشروق.

ضبط قاتل ضحية الشروق

وكانت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارا يفيد عثور سيدة على ابن شقيقتها والذي يبلغ من العمر 18 عاما، جثة هامدة وغارقة في الدماء، داخل الشقة الخاصة به بدائرة قسم شرطة مدينة الشروق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمحل البلاغ.

وعثر فريق المباحث على جثة شاب داخل منزله، مصابا بعدة طعنات متفرقة بأنحاء مختلفة في اوبالفحص اتضح أن المتهم صديق المجني عليه، وبإحكام الكمائن تم إلقاء القبض على المتهم.

الحكم على قاتل ضحية الشروق

المتهم يقر بفعلته

وواجهت النيابة العامة المتهم قاتل ضحية الشروق بتهمة القتل، فأقر بفعلته خلال سيرت التحقيقات، مشيرا إلى أنه علم بإقامة المجنى عليه بمفرده، فضلا عن علمه بثرائه نظرًا لأن والده يعمل في إحدى دول الخليج خطط لسرقته، لكنه قتله دون نية مبيتة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.

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