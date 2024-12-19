أحداث الحلقة 30 من مسلسل نقطة سودة.. أكاذيب جديدة وجريمة قتل

يواصل الجمهور مشاهدة حلقات مسلسل نقطة سودة الذي بدأ عرضه في الأيام الماضية، مما تصاعدت أحداثه المثيرة وينتظر المشاهد نهاية الأحداث، حيث تم عرض الحلقة 40 في الساعات الماضية.

في إطار ذلك، يرصد الموجز عرض أحداث الحلقة 40 من مسلسل نقطة سودة خلال السطور التالية.



مسلسل نقطة سودة

ملخص أحداث الحلقة 30 من مسلسل نقطة سودة

بدأت أحداث الحلقة 30 من مسلسل نقطة سودة بوقوع نضال الشافعي في الفخ مع عصابة المافيا وبعد المواجهة الشديدة بينهم عاد بسلام.

كما اكتشف "عمر" أحمد فهمي خلال أحداث الحلقة بكذب شقيقته بعد خروجها من مستشفى الأمراض النفسية وأنها غير مريضة بالكانسر، وقال لها هل ستستمر في هذه الكذبة ولكن في النهاية تعاطف معها.

وعبر نضال الشافعي عن حبه الشديد ل " منال" ناهد السباعي حيث كانت طريقته كلها وداع وكأنه يتنبأ بوفاته أو فراقه لها.

كما تحاول "منال" الوصول لأهل والدتها الحقيقية بعد أن أكتشفت أن وفاء عامر ليست أمها الحقيقية لذلك تبحث عن حقيقة نسبها وذهبت إلى سيدة تدعى "حميدة" من ملجأ الأيتام ولكنها أنكرت معرفتها بها وبعائلتها، ثم اتصلت هذه السيدة بالعم أحمد بدير وقامت بتهديده وأنها تفضل العيش بسلام ولا تسمع عنهم أى شئ.

مسلسل نقطة سودة

ودار حوار آخر بين وفاء عامر وأحمد بدير حول وصول منال لهذه السيدة وأنها أصبحت خطر عليهم ولابد الحذر الشديد من "منال".

وظهرت فتاة في فيديو كول تخبر نضال الشافعي بأن علي " أحمد مجدي" قام بقتل ابنه ولكنه لم يعلم أنه ابن نضال بشكل حقيقي.

مسلسل نقطة سودة

أبطال مسلسل نقطة سودة

مسلسل نقطة سودة من بطولة أحمد فهمي وناهد السباعي وأحمد مجدي وأحمد بدير وسارة سلامة ووفاء عامر من إخراج محمد أسامة وتأليف محمد محرز وأمين جمال.

مواعيد عرض مسلسل نقطة سودة

يُعرض مسلسل نقطة سودة يوميًا من الأحد إلى الخميس في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة MBC مصر، وفي الساعة العاشرة بتوقيت السعودية وفي الساعة الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

كما يمكن متابعة الحلقات على منصة شاهد الرقمية من السبت إلى الأربعاء.

كما يتم إعادة بث الحلقات على قناة MBC مصر 2 في تمام الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل.

اقرأ أيضًا :

مواعيد عرض مسلسل نقطة سودة والقنوات الناقله.. إليك التفاصيل

جرعة زائدة تكشف المؤامرات.. تفاصيل الحلقة 23 من مسلسل نقطة سودة