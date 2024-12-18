  أحداث الحلقة 28 من مسلسل  نقطة سودة .. نضال الشافعي يقع في الفخ

تستمر أحداث مسلسل نقطة سودة في إضفاء أجواء من التشويق والإثارة، حيث يزداد التوتر بين الشخصيات الرئيسية، ويستمر تطور الأحداث بطريقة غير متوقعة.

كانت الحلقة 28، من نسلسل نقطة سودة، مليئة بالكثير من المفاجآت التي تنعش القصة وتُبقي المشاهدين على أطراف مقاعدهم، حيث يتصاعد الصراع العائلي، وتتكشف أسرار جديدة تجعل الأحداث أكثر تعقيدًا.

يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة 28 من مسلسل نقطة سودة خلال السطور التالية.

أحمد بدير يستعيد زمام الأمور في نقطة سودة

في خطوة مفاجئة، قرر أحمد بدير العودة إلى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة التي تسيطر عليها عائلته، وذلك بعد أن شعر بأن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة.

وقرر تعيين ابنه علي (أحمد مجدي) نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، ليكون هو الشخص الذي يدير الأمور من الآن فصاعدًا.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل قام أحمد بدير بسحب جميع صلاحيات عمر (أحمد فهمي) من إدارة الشركة، مبررًا ذلك بأن تصدره التريند على مواقع التواصل الاجتماعي يؤثر سلبًا على سمعة الشركة وقد يضر بمصالحها.

هذه الخطوة تأتي في إطار صراع داخلي بين الأجيال في العائلة، حيث يسعى كل طرف للحفاظ على مكانته وتحقيق مصالحه الخاصة.

مسلسل نقطة سودة

مسلسل نقطة سودة

منال تتحدى العم أحمد بدير في نقطة سودة

منال (ناهد السباعي) تواصل مواجهتها لعائلتها، حيث تسعى لإثبات قوتها في مواجهة التهديدات التي تحيط بها.

في هذه الحلقة، تواجه منال عمها أحمد بدير، وتكشف له عن غضبها بسبب ما حدث في الماضي، مُتهمته بقتل والدها.

كما تصر منال على أن هناك دمًا بين عائلتها وعائلة عمها وأنها لن تتنازل عن حقها في الانتقام، رغم تهديدات وفاء عامر لها، التي طالما حاولت إيقاعها في فخ التهديد والترهيب، إلا أن منال لا تشعر بالخوف، بل على العكس، يظهر أنها أصبحت أكثر صلابة وجرأة، هي لا تهتم بتلك التهديدات ولا تخشى من ردود الفعل التي قد تترتب عليها.

مسلسل نقطة سودة

تطورات في حياة عمر ومنال في مسلسل نقطة سودة

في تطور مهم، يعود عمر (أحمد فهمي) لاستعادة أولاد شقيقته بعد أن كانوا في مستشفى الأمراض النفسية، ويقرر أن يعيدهم إلى حضنها.

هذا القرار يعكس مدى حب عمر لعائلته واهتمامه بحمايتها، حيث يحرص على إرجاع الأمور إلى مسارها الطبيعي بعيدًا عن التشويشات النفسية التي مروا بها لكن هذه الأجواء الأسرية لم تدم طويلاً، حيث يظهر علي (أحمد مجدي) في موقف عدائي تجاه مريم الخشت، ويختطف ابنها يحيى.

كما يوجه علي تهديدات مباشرة لمريم الخشت ويطالبها بالكف عن تسجيل أسرار العائلة ونقلها لعمر، حيث يشعر أن هناك من يتلاعب بأسرار العائلة وقد يسبب ذلك ضررًا له.

مواجهة منال ونضال الشافعي في نقطة سودة

منال في هذه الحلقة تكشف الحقيقة لنضال الشافعي، وتطلب مساعدته في التخلص من سعاد (وفاء عامر).

هذه المواجهة بين منال ونضال تعكس حجم التوتر الذي وصل إليه الصراع داخل العائلة، حيث تتلاقى المصالح المتضاربة وتبرز الخلافات بشكل واضح.

منال لا تتوانى في مواجهة أعدائها وتبحث عن أي فرصة للتخلص من خصومها، وهو ما يجعلها تشعر بالقوة والسيطرة على الأحداث التي تدور حولها.

مسلسل نقطة سودة

هدى الأتربي تكشف مفاجأة جديدة في نقطة سودة

تُفاجئ هدى الأتربي شقيق علي بخبر صادم يتعلق بعلاقتها معه، حيث تعلن أنها حامل منه، هذه المفاجأة تضيف تعقيدًا آخر للأحداث، خاصة مع التصعيد المستمر في العلاقة بين الشخصيات المختلفة.

لم تقتصر المفاجآت على ذلك، حيث أن هدى الأتربي تتعرض أيضًا للتهديد والاعتداء بعد أن استأجرت فيروز مجموعة من البلطجية للاعتداء عليها.

مسلسل نقطة سودة

نضال الشافعي يقع في كمين

لا تقتصر الأحداث على الصراعات العائلية، بل تتدخل الأحداث الدرامية الأخرى لتزيد من تعقيد الأمور، حيث يقع نضال الشافعي يقع في كمين محاصر بعربيات مسلحة في مشهد مثير للغاية، هذا الكمين يُشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة نضال الشافعي، ويجعل المشاهدين يتساءلون عن مصير الشخصية في الحلقات القادمة.

هذا الكمين هو جزء من خطة محكمة تهدف إلى القضاء على الشخصيات الرئيسية في المسلسل، وتزيد من غموض الموقف.

مواعيد عرض مسلسل نقطة سودة

يُعرض مسلسل "نقطة سودة" يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة عبر شاشة "MBC مصر".

كما يمكن متابعة الحلقات على منصة "شاهد" الرقمية من السبت إلى الأربعاء، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة الحلقات في أي وقت يناسبهم.

ويُعرض المسلسل أيضًا في السعودية عند الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر (10:00 مساءً بتوقيت السعودية)، وفي الإمارات الساعة 11:00 مساءً، ويعاد بثه على قناة "MBC مصر 2" في تمام الساعة 2:00 صباحًا.

قصة مسلسل نقطة سودة

مسلسل "نقطة سودة" هو واحد من المسلسلات الطويلة التي تتميز بتطور الأحداث وتشابك العلاقات بين الشخصيات.

تدور أحداثه حول خطة انتقام رضوى وشقيقها صلاح، في إطار من الصراع العائلي والتوترات النفسية. على الرغم من العداء العائلي، يتطور حب غير متوقع بين عمر ورضوى، ما يعقد من مواقفهم ويزيد من تعقيد المشهد العام.

صناع مسلسل نقطة سودة

مسلسل نقطة سودة من إخراج محمد أسامة وتأليف محمد محرز وأمين جمال، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم مثل أحمد فهمي، ناهد السباعي، أحمد مجدي، أحمد بدير، وسوسن بدر.

ويُعرض المسلسل على قناة MBC مصر، كما يُبث على منصة "شاهد" الرقمية ليتيح للمشاهدين متابعته بسهولة وفي الوقت الذي يناسبهم.

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