موعد عرض الحلقة 28 من مسلسل نقطة سودة والقنوات الناقلة

يتطلع جمهور مسلسل نقطة سودة بشغف كبير إلى الحلقة 28، حيث تستمر الأحداث الدرامية في تصاعدها المثير، مع كشف مزيد من خيوط الصراع العائلي داخل عائلة السيوفي. في كل حلقة، تزداد وتيرة التشويق وتتوالى المفاجآت مع انكشاف الأسرار المخبأة، بينما يواجه الأبطال قرارات مصيرية قد تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وفي هذا الإطار، يقدم الموجز تفاصيل حول موعد عرض الحلقة 28 وأبرز المعلومات التي ينتظرها عشاق المسلسل.

موعد عرض الحلقة 28 من مسلسل نقطة سودة

سيتم بث الحلقة 28 من مسلسل نقطة سودة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة MBC مصر، من الأحد إلى الخميس. تأتي هذه الحلقة في توقيت حاسم ضمن الأحداث، حيث من المتوقع أن تكشف عن تطورات مثيرة قد تؤثر بشكل كبير على مصير بعض الشخصيات، مما يجعلها واحدة من أبرز محطات المسلسل.

ولمحبي المتابعة الرقمية، يمكن مشاهدة الحلقة عبر منصة شاهد في أي وقت. تتيح المنصة فرصة متابعة الحلقات السابقة بسهولة، مما يسمح للمشاهدين بالبقاء على اتصال دائم مع تسارع الأحداث الدرامية المشوقة.

أبطال مسلسل نقطة سودة

مواعيد عرض مسلسل نقطة سودة السعودية والإمارات

يُعرض المسلسل يوميًا في السعودية عند الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر (10:00 مساءً بتوقيت السعودية)، بينما يُذاع في الإمارات عند الساعة 11:00 مساءً. ويعاد بث المسلسل على قناة "MBC مصر 2" عند الساعة 2:00 صباحًا.

قصة مسلسل نقطة سودة



يحمل مسلسل "نقطة سودة" مزيجًا مشوقًا من الانتقام والحب، حيث تسعى رضوى وشقيقها صلاح لتنفيذ خطة انتقامية، في حين يجد أبناء العم عمر وعلي السيوفي أنفسهم في مواجهة تحدٍ كبير لحماية إرث عائلتهم. وسط هذا الصراع، تنشأ علاقة حب غير متوقعة بين عمر ورضوى، لتضيف بعدًا إنسانيًا ومعقدًا للأحداث.

أبطال مسلسل نقطة سودة



يضم العمل نخبة من نجوم الدراما العربية، من بينهم:

أحمد فهمي في دور عمر السيوفي

ناهد السباعي في دور منال السيوفي

سماح أنور، أحمد مجدي، أحمد بدير

سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، ناهد رشدي

أشرف عبد الغفور

المسلسل من إخراج محمد أسامة وتأليف الثنائي محمد محرز وأمين جمال.

أبطال مسلسل نقطة سودة



تفاصيل حلقات مسلسل نقطة سودة



يمتد المسلسل على مدار 45 حلقة، مصنفًا كواحد من الأعمال الدرامية الطويلة. وقد تم تصويره في مواقع مميزة بلبنان، ما أضاف للأحداث طابعًا بصريًا خاصًا.

الشخصيات الرئيسية

سماح أنور بدور سميرة: تسعى للانتقام من مختار (أحمد بدير).

نضال الشافعي بدور صلاح: شخص يحمل طموحات خفية ورغبة في تدمير عائلة السيوفي.

أحمد فهمي بدور عمر السيوفي: الوريث المسؤول، الذي تنشأ بينه وبين رضوى علاقة حب غير متوقعة.

ناهد السباعي بدور منال السيوفي: أخت عمر وشخصية بارزة في العائلة.

سارة سلامة بدور فيروز منتصر: شخصية طموحة تتطلع دائمًا للأمام.

أحمد مجدي بدور علي السيوفي: شخصية تخشى المواجهة لكنها تتغير تدريجيًا مع تطور الأحداث.

مسلسل نقطة سودة، دراما تأسر القلوب بقصة حب وصراع محتدم في عالم العائلات المتناحرة.

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