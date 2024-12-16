مواعيد عرض مسلسل نقطة سودة والقنوات الناقله.. إليك التفاصيل

استحوذ مسلسل نقطة سودة بطولة أحمد فهمي على اهتمام الجمهور، حيث يبحث العديد من الجمهور على مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له، ويكشف موقع الموجز تفاصيل المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل نقطة سودة

تُعرض حلقات مسلسل “نقطة سودة” على قناة “MBC مصر”، ويُذاع المسلسل يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، كما يعرض المسلسل على منصة “Shahid” الرقمية من السبت إلى الأربعاء.

مسلسل نقطة سودة

مواعيد عرض مسلسل نقطة سودة في السعودية

يُعرض مسلسل نقطة سودة بشكل يومي من الأحد إلى الخميس على MBC مصر، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية 10 بتوقيت الإمارات، على أن يُعاد عرض مسلسل نقطة سودة عبر قناة “إم بي سي مصر 2” الساعة 2 صباحًا.

قصة المسلسل

وتدور أحداث مسلسل نقطة سودة حول خطة انتقام رضوى وشقيقها صلاح ما يتعين على أبناء العم عمر وعلي السيوفي حماية إمبراطورية عائلتهما، ولكن على نحو غير متوقع تشتعل عاطفة حب بين عمر ورضوى رغم العداوة بين العائلتين.

أبطال المسلسل

يشارك في مسلسل نقطة سودة الفنان أحمد فهمي، ناهد السباعي، سماح أنور ، أحمد مجدي، أحمد بدير، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي ، ناهد رشدي، أشرف عبد الغفور ، إخراج محمد أسامة، تأليف محمد محرز وأمين جمال.

كم عدد حلقات مسلسل نقطة سودة ؟

وفيما يتعلق بـ عدد حلقات مسلسل نقطة سودة الذي تم تصويره في لبنان فيتكون من 45 حلقة، وينتمي إلى الدراما الطويلة.

شخصيات مسلسل نقطة سودة

تقوم الفنانة سماح أنور بتجسيد شخصية سميرة وهي تسعى للانتقام من مختار الذي يجسد شخصيته الفنان “أحمد بدير”، ويقدم نضال الشافعي شخصية صلاح الذي يسعى لاكتساب حب الجميع كما أنه يتمنى أن تتدمر عائلة السيوفي التي ينتمي لها عمر “أحمد فهمي” ومنال “ناهد السباعي”، بينما تقدم الفنانة سارة سلامة شخصية فيروز منتصر وهي شخصية طموحة ومتطلعة، أما أحمد مجدي فيقدم شخصية علي السيوفي وهو شخصية جبانة تخشى المواجهة ولكنه مع الوقت يتحول.

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