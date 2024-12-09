تفاصيل الحلقة 21 من مسلسل نقطة سودة.. محاولة انتحار أحمد مجدي

مسلسل نقطة سودة من أبرز المسلسلات التي تعرض الآن على الساحة، ومع عرض الحلقات الأولى لمسلسل نقطة سودة من بطولة النجم أحمد فهمي، والفنانة ناهد السباعي، بدأ قطاع كبير من الجمهور في متابعة أحداثه بشغف كبير، مما زاد من مؤشرات البحث حول تفاصيل العمل ومواعيد العرض مع التعليقات الإيجابية.

وتصدرت الحلقة 21 من مسلسل نقطة سودة التريند، وارتفعت مستويات البحث حول المسلسل ويتسعرض "الموجز" في هذا التقرير التالي كل ماتحتاج معرفته عن مسلسل نقطة سودة.

مسلسل نقطة سودة

أحداث الحلقة 21 من نقطة سودة

بدأت أحداث الحلقة 21 من مسلسل نقطة سودة بصدمة رضوي عندما ذهب أحمد فهمي الي زيارتها في منزلها دون أن يخبرها، لانه لا يعرف حقيقة عائلتها وأنها شقيقة نضال الشافعي ، وهي العائلة التي ترغب في الانتهاء من عائلة "عمر "، ولم تفتح له الباب لأنها بمفردها وكذبت عليه.

واتفقت سماح أنور والدة رضوي على أنها تقيم معها في المنزل، في حين أن يقيم صالح وشقيقه أدم في منزله، وأنه من الخطر أن يقيموا في منزل واحد لأن عمر يقترب منهم وسيكشف حقيقتهم، ومن ناحية أخرى كشفت الحلقة أن رضوى لديها ابن من زوجها المتوفي ويقيم في دار أيتام ولا يعلم ابنتها أن والده متوفي وتزوره رضوى بشكل دائم دون على الدار أن والدتها على قيد الحياة.

مسلسل نقطة سودة

تفاصيل الحلقة 21 من مسلسل نقطة سودة

وفي منتصف أحداث الحلقة 21 من مسلسل "نقطة سودة" قال معتز لعمر، أن شقيقته صفا هي التي وضعت له السم يوم عيد ميلاده في العصير لكي تتخلص منه، وعندما كذبه عمر وله يصدقه أعطى له مفتاح منزله وطلب منه أن يبحث عن السم وسيجده، وعندما ذهب عمر وجود الزجاجة وصورها ثم أرسلها للطبيب كي يتأكد أنه السم الذي وضع له في العصير.



و تفاجأ وكيل النيابة عندما أرسل إليه عقد زواج بين صلاح ومعها، مثل طلب على الفور استدعاء صلاح وعلى بعدما وجدت جثة مها في منزل الأخير، ولم يكن يعلم وكيل النيابة أن مها لا زالت على قيد الحياة، وأرسلت مها لعلي صورة التحليل الذي يثبت نسب ابنها منه بعد ممارسته لعلاقة جنسية معها وعدم رغبته في الزواج منها.

وانتهت الحلقة بتناول أحمد مجدي كمية من مسحوق الغسيل للتخلص من حياته.

أبطال مسلسل نقطة سودة

يشارك في مسلسل نقطة سودة الفنان أحمد فهمي، ناهد السباعي، سماح أنور، أحمد مجدي، نضال الشافعي، وفاء عامر، هدي الاتربي، سارة سلامة، أحمد بدير، وإخراج محمد سلامه، وتأليف أمين جمال.

مواعيد عرض مسلسل نقطة سودة

يعرض مسلسل نقطة سودة من الأحد إلي الخميس على قناة mbc مصر الساعة 9 مساءاً بتوقيت القاهرة ، وطكنا يعرض على منصة شاهد الرقمية في نفس الوقت المذكور.

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