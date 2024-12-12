تفاصيل الحلقة 24 من مسلسل نقطة سودة .. مفاجأة بشأن وصية فريد السيوفي



تواصل أحداث مسلسل نقطة سودة، جذب المشاهدين بحبكتها المعقدة وصراعاتها الدرامية التي تسلط الضوء على الأسرار العائلية والخلافات المستمرة، في الحلقات الأخيرة، تصاعدت التوترات بين أبطال العمل، مما أدى إلى مواجهات حادة وكشف حقائق صادمة غيّرت مسار الشخصيات.

تأتي هذه التطورات لتضع العائلة في مواجهة مصيرية مع ماضيها، حيث تتشابك المصالح والخيانة والطموح بشكل غير متوقع، يرصد الموجز أحداث الحلقة 24 من مسلسل نقطة سودة.

أحداث الحلقة 24 من مسلسل نقطة سودة

شهدت الحلقة 24 من مسلسل "نقطة سودة" تصاعدًا دراميًا كبيرًا، حيث قامت "فيروز" (سارة سلامة) بتسليم أبناء أخت "عمر" (أحمد فهمي) إليه، مع تسليم "معتز"، أخته، إلى الشرطة. التحقيقات كشفت زواج "مختار السيوفي" (أحمد بدير) من "سعاد" (وفاء عامر)، وبدأت الشرطة في تتبع خيوط قضية قتل شقيقه "فريد" وصرحت الطبيبة بأن وفاة "فريد" كانت ناتجة عن جريمة قتل عمد.

فيروز تحاول إقناع علي بالقتل في نقطة سودة

في تطور جديد، سعت فيروز لإقناع "علي" (أحمد مجدي) بقتل الشخص الذي تسبب في قدومه للحياة بالخطأ، مقابل وعدها بالعودة إليه، في موازاة ذلك، كانت أخت عمر تتلقى العلاج في مصحة للإدمان وهي في حالة نفسية منهارة.

مسلسل نقطة سودة

مواجهات قوية تكشف خبايا الماضي في نقطة سودة

شهدت الحلقة مواجهة شديدة بين "علي" و"عمر"، حيث اتهم الأول الثاني بالتسبب في مقتل زوجته خلال حادث سيارة، وكشف أنه كان يعاملها بشكل سيئ ويخونها مع صديقتها.

في السياق نفسه، خضعت "سعاد" لتحقيق الشرطة، حيث أنكرت ادعاءات الطبيبة حول مقتل "فريد"، ووصفتها بالكاذبة والمرفوضة من المستشفى.

صراع بين ناهد السباعي ووفاء عامر في نقطة سودة

حدثت مواجهة مشتعلة بين "منال" (ناهد السباعي) و"سعاد"، حيث اتهمت منال سعاد بقتل والدها بالمقابل، ردت سعاد بأن منال قتلت زوجها "أيمن".

هددت سعاد منال بالكشف عن أسرارها، وأظهرت لها صورًا محرجة، مشيرة إلى أنها ليست والدتها الحقيقية، وأن منال هي ابنة "فريد" فقط.

القتل والوصية في نقطة سودة

في خطوة صادمة، قام "علي" بقتل ابنه، وأبلغ فيروز وهو في حالة انهيار. من ناحية أخرى، ظهرت وصية مسجلة لـ"فريد السيوفي"، تضم حقوقًا لصالح "منال" و"غزل"، حيث عبّر عن ندمه وطلب السماح من كل أفراد عائلته.

مسلسل نقطة سودة

ملخص أحداث الحلقة 23 من مسلسل نقطة سودة

شهدت الحلقة 23 مشهدًا صادمًا ببداية القصة، حيث تم العثور على "هيثم" فاقدًا الوعي نتيجة جرعة زائدة من المخدرات أعطتها له "هدى المفتي"، وبينما هرعت فيروز لإنقاذه، تفاجأت بأنه ما زال على قيد الحياة، في مؤامرة تهدف إلى فضحها أمام شقيقتها.

في الوقت ذاته، وقفت "منال" بجانب شقيقها "عمر"، وأعربت عن استيائها من معاملة "سعاد" القاسية، مما أدى إلى زيادة التوتر بين أفراد العائلة.

وشهدت الحلقة أيضًا تصاعد الخلافات بين "علي" ووالدته بسبب تدخلها في حياته، بينما شهدت شقيقة عمر صراعًا نفسيًا شديدًا أدى بها إلى دخول المصحة.

موعد عرض مسلسل نقطة سودة

يُعرض مسلسل نقطة سودة يوميًا من الأحد إلى الخميس على قناة MBC مصر في تمام الساعة التاسعة مساءً، بالإضافة إلى عرضه على منصة "شاهد" الرقمية.

أبطال مسلسل نقطة سودة

يضم مسلسل نقطة سودة، نخبة من النجوم، منهم أحمد فهمي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أحمد مجدي، وفاء عامر، أحمد بدير، ونضال الشافعي، العمل من إخراج محمد أسامة وتأليف أمين جمال.

مسلسل نقطة سودة

أحداث مسلسل نقطة سودة

تدور أحداث مسلسل نقطة سودة، حول عائلة "السيوفي"، التي تواجه صراعات معقدة على الصعيدين العائلي والمهني.

وتتناول القصة شخصية "منال السيوفي" (ناهد السباعي) التي تعيش في دائرة من الانتقام والتوتر النفسي، وسط محاولاتها لكشف الحقائق والحفاظ على مكانتها داخل العائلة.

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