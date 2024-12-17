الآن موعد إعادة الحلقة 27 من مسلسل نقطة سودة والقنوات الناقلة

يحظى مسلسل نقطة سودة باهتمام واسع من الجمهور، إذ نجح في نسج حبكة درامية متقنة تجمع بين الصراعات العائلية المعقدة، الأسرار العميقة، والمواجهات الحادة بين الشخصيات. ومع كل حلقة جديدة، تتكشف مفاجآت غير متوقعة تُغير مسار الأحداث بشكل مشوق ومثير.

مسلسل نقطة سودة

في الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل نقطة سودة، تشتد الإثارة مع تطورات حاسمة تضع أبطال القصة أمام قرارات مصيرية تهدد توازن العائلة واستقرارها. في هذا السياق، يستعرض الموجز توقيت إعادة الحلقة والقنوات التي تنقلها.

موعد إعادة عرض الحلقة 27 من نقطة سودة

تُعرض الحلقة السابعة والعشرون من المسلسل على قناة MBC مصر يوميًا من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يمكن للجمهور متابعة جميع الحلقات بسهولة عبر منصة شاهد الرقمية، التي تتيح إمكانية المشاهدة في أي وقت، ما يجعل متابعة الأحداث المثيرة أكثر مرونة.

مواعيد العرض في السعودية والإمارات

يُعرض المسلسل يوميًا في السعودية عند الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر (10:00 مساءً بتوقيت السعودية)، بينما يُذاع في الإمارات عند الساعة 11:00 مساءً. ويعاد بث المسلسل على قناة "MBC مصر 2" عند الساعة 2:00 صباحًا.

مسلسل نقطة سودة

قصة مسلسل نقطة سودة

يحمل مسلسل نقطة سودة، مزيجًا مشوقًا من الانتقام والحب، حيث تسعى رضوى وشقيقها صلاح لتنفيذ خطة انتقامية، في حين يجد أبناء العم عمر وعلي السيوفي أنفسهم في مواجهة تحدٍ كبير لحماية إرث عائلتهم. وسط هذا الصراع، تنشأ علاقة حب غير متوقعة بين عمر ورضوى، لتضيف بعدًا إنسانيًا ومعقدًا للأحداث.

أبطال مسلسل نقطة سودة

يضم العمل نخبة من نجوم الدراما العربية، من بينهم:

أحمد فهمي في دور عمر السيوفي

ناهد السباعي في دور منال السيوفي

سماح أنور، أحمد مجدي، أحمد بدير

سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، ناهد رشدي، أشرف عبد الغفور

مسلسل نقطة ديسك، من إخراج محمد أسامة وتأليف الثنائي محمد محرز وأمين جمال.

تفاصيل حلقات مسلسل نقطة سودة

يمتد المسلسل على مدار 45 حلقة، مصنفًا كواحد من الأعمال الدرامية الطويلة. وقد تم تصويره في مواقع مميزة بلبنان، ما أضاف للأحداث طابعًا بصريًا خاصًا.

الشخصيات الرئيسية في مسلسل نقطة سودة

سماح أنور بدور سميرة: تسعى للانتقام من مختار (أحمد بدير).

نضال الشافعي بدور صلاح: شخص يحمل طموحات خفية ورغبة في تدمير عائلة السيوفي.

أحمد فهمي بدور عمر السيوفي: الوريث المسؤول، الذي تنشأ بينه وبين رضوى علاقة حب غير متوقعة.

ناهد السباعي بدور منال السيوفي: أخت عمر وشخصية بارزة في العائلة.

سارة سلامة بدور فيروز منتصر: شخصية طموحة تتطلع دائمًا للأمام.

أحمد مجدي بدور علي السيوفي: شخصية تخشى المواجهة لكنها تتغير تدريجيًا مع تطور الأحداث.

"نقطة سودة"... دراما تأسر القلوب بقصة حب وصراع محتدم في عالم العائلات المتناحرة.

مسلسل نقطة سودة

ملخص الحلقة 27 من مسلسل نقطة سودة

تبدأ الحلقة بزيارة منال لصفا في المستشفي لتطمئنها وترفع من روحها المعنوية ، كما تخبر صفا بأنها ستقوم بتغيير إسمها من "منال" ل "ليلي" ، رغبة منها في تغيير حياتها وأن يكون كل شئ بأختيارها .

ومع تسلسل الأحداث يتم إخلاء سبيل مختار السيوفي بكفالة 100 ألف جنيه مصري ، بعد عدم وجود أدلة كافية لأتهامه .

وتكتشف سميرة قيام صلاح بقتل "أندريا" والتي تعتبره نقطة قوة صلاح للانتقام من عائلة السويفي.

وبعد خروج مختار السويفي من السجن يقوم بعتاب إبنه علي السويفي بعد تسببه بدخول والده السجن ، ليفاجئه علي بأنه أدخل والده السجن بسبب انه يشعره بالضعف بوجوده في حياته ولا يعطيه قيمته ، ويميز عليه أخيه عمر .

وتنتهي الحلقة بقيام فادية زوجة مختار السيوفي ، بأخبار عمر بأن والدته هي التي وراء موت والده وحاولت تسميمه من قبل ، ليشعر عمر بالحيرة .



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