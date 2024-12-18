موعد عرض الحلقة 29 من مسلسل نقطة سودة والقنوات الناقلة

تواصل أحداث مسلسل نقطة سودة تصاعدها، حيث تشهد القصة تطورات مثيرة ومفاجآت جديدة تعقد الصراعات بين الشخصيات الرئيسية، مع اقتراب نهاية الموسم، تصبح الأحداث أكثر تشويقًا، ويستمر توتر العلاقة بين الأجيال المختلفة داخل العائلة، مما يضيف مزيدًا من الإثارة للمسلسل.

وفيما يلي، يستعرض الموجز موعد عرض الحلقة 29 عبر القنوات المختلفة.

مسلسل نقطة سودة

مواعيد عرض الحلقة 29 من مسلسل نقطة سودة والقنوات الناقلة

يُعرض مسلسل نقطة سودة يوميًا من الأحد إلى الخميس الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة MBC مصر.

كما يمكن متابعة الحلقات على منصة شاهد الرقمية من السبت إلى الأربعاء.

في السعودية، يُعرض المسلسل الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، وفي الإمارات الساعة 11:00 مساءً.

كما يتم إعادة بثه على قناة MBC مصر 2 في تمام الساعة 2:00 صباحًا.

ملخص أحداث الحلقة 28 من مسلسل نقطة سودة



في الحلقة 28، يقرر أحمد بدير العودة إلى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة التي تسيطر عليها عائلته، بعدما شعر أن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة.

مسلسل نقطة سودة

ولتعزيز سلطته، قام بتعيين ابنه علي نائبًا له وسحب جميع صلاحيات عمر (أحمد فهمي) من إدارة الشركة، مبررًا ذلك بتأثير تصدره التريند على مواقع التواصل الاجتماعي على سمعة الشركة.

كما تواجه منال عائلتها وتهدد بالانتقام حيث تكشف لعمها أحمد بدير عن غضبها بسبب ما حدث في الماضي، مُتهمته بقتل والدها. ورغم تهديدات وفاء عامر لها، تظل منال ثابتة في موقفها وتصر على الانتقام.

مسلسل نقطة سودة

في تطور آخر، يعود عمر (أحمد فهمي) لاستعادة أولاد شقيقته من مستشفى الأمراض النفسية، لكن الأمور تتعقد بعد أن يظهر علي (أحمد مجدي) في موقف عدائي تجاه مريم الخشت ويختطف ابنها يحيى.



مسلسل نقطة سودة

مسلسل نقطة سودة

قائمة أبطال مسلسل نقطة سودة

نقطة سودة هو مسلسل من إخراج محمد أسامة وتأليف محمد محرز وأمين جمال، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم مثل أحمد فهمي، ناهد السباعي، أحمد مجدي، أحمد بدير، وسوسن بدر.

يعكس المسلسل تجسيدًا دقيقًا للصراع العائلي وتعقيداته النفسية، مما يجذب الجمهور لمتابعته في كل حلقة.

يُعرض المسلسل على قناة MBC مصر وعلى منصة شاهد الرقمية لتمكين المشاهدين من متابعته في أي وقت يناسبهم.

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