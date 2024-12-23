حاول فض خلاف بين والديه.. القصة الكاملة لـ ضحية والده بأسيوط

ضحية والده.. لم يتخيل أن نهايته ستكون على يد والده، ذاك أبيه الذي كان يهرع إلى أحضانه ويحتمي بها من العالم، ينظر إلى والده وهو صغير يتمنى أن يكبر مثله، ولكن ها السكين بيد والده شقت صدره، حاول الهروب ولكن دونحدوى فالموت تمكن منه، صرخ وبدأ في الركض، ليعمي الشيطان عين الوالد ويجري بالسكين مرة أخرى ويطعن فلذة كبده مرة أخرى حتى يزهق روحه.

الوالد المتهم أزهق روح نجله، وظل يطعنه بالسكين حتى فاضت روحه إلى بارئها، تشتكي إلى الله مر ما رآه، تفاصيل واقعة ضحية والده تسردها الموجز.

المؤبد للأب المتهم

وكانت الدائرة التاسعة التابغة لمحكمة جنايات أسيوط قضت بالمؤبد لفلاح متهم بقتل ابنه في مدينة منفلوط، بعدما نشب الخلافات بين المتهم وزوجته ليكون الولد عة الضحية.



بدأت الواقعةةفي يونيو من العام الماضي، حينما تلقت مركز شرطة منفلوط إخطارا من مستشفى منفلوط المركزي، مفاده وصول شاب يُدعى "محمد . ع . م"، يبلغ من العمر 19 عامًا، جثة هامدة، بسبب إصابته بطعنات مافرقة بجسده.

كشف ملابسات قضية ضحية والده

أمرت النيابة العامة بسرعة كشف ملابسات القضية، ليكتشفوا أن المجني عليه هو ضحية والده، والذي يدعى"عبد التواب. م. ع"، والذي يبلغ من العمر 43 عاما، وحسبما أكدت التحقيقات، فإن المتهم كان يجلس على عتبة منزله، وبداخله غضبا شديدا بعد خلافات اندلعت بينه وبين زوجته، ليخرج ابنه في محاولة تهدئة والده.

الابن يخرج ويبدأ في الحديث مع والده، ويؤكد له أن تلك الخلافات سببها الشيطان، ومن هنا بدأت الخلافات لتنتهي بـ قتل الابن ضحية والده، بعدما تطور المشهد سريعا ويسدل الستار على جريمة صادمة.

ضحية والده

قتل الابن بالسكين

استخدم الأب السكين الذي كان في يديه لسطعن به الابن ضحية والده في المرة الأولى، لينتفض جسد الشاب، ويحاول الهروب، ويبدأ في الابتعاد عن الأب، لكن الغضب والشيطان أعموه، حتى أنه لحق بابنه وسدد له عدة كعنات متفرقة، حتى فاضت روح الابن ضحية والده لبارئها.

الأب قتل ابنه بشكل بشع

الأب قتل ابنه بشكل بشع، ليفيق فجأة ويجد ماء ابنه تغطي يديه وملابسه، فيهرب كما هرب هابيل من قبل، وأخفى السكين، ولكن تحريات المباحث أثبتت أن الأب هو القاتل، ليتضح بالتحريات أكثر أن المتهم مدمنا للمخدرات، الأمر الذي ساهم في تغيبه عن وعيه أثناء جريمته.

وباشرت محكمة الجنايات التابعة لمحافظة أسيوط، الدائرة التاسعة حكمها بالسجن المؤبد على "عبد التواب . م . ع"، الأب المتهم، بعد ثبوت جريمة القتل ضده.

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