سلك كهربائي وإيشارب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ضحية الفلاح

ضحية الفلاح.. بدأ الزوجان خلافاتهما الزوجية، لتشتعل في رأس الزوج فكرة قتل زوجته، الأمر خطط له الشيطان ونفذه الزوج، لتكون تلك هي أكثر الجرائم ترويعا، حيث أقبل الزوج على قتل زوجته ضحية الفلاح صعقا بالكهرباء، بعدما كبل يديها وقدميها وأوصل سلكا كهربائيا بجسدها حتى فارقت روحها جسدها.

الحادث المروع تسرد تفاصيله الموجز.

قتلها صعقا بالكهرباء

الواقعة هزت قرية الحاجر التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حيث قام الزوج والذي يعمل عاملا زراعيا زوجته ضحية الفلاح والتي بلغت من العمر 18 عاما، بعد أن وثق يديها وقدميها بالحبال، وأوصل جسدها بسلكا كهربائيا وصعقها حتى فارقت الحياة، الأمر الذي فعله بسبب خلافات أسرية وقعت بين الزوجين.

ضحية الفلاح

زوج ينهي حياة زوجته

بداية الواقعة كانت بتلقي مديرية أمن البحيرة، إخطارا مفاده وفاة ربة منزل ضحية الفلاح، تُدعى أميرة "ف. ح"، تبلغ من العمر 18 عامًا، بسبب تعرضها للصعق بالكهرباء، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليها، ليتضح وجود آثار صعق كهربائي على يدي الضحية، ما أثار شبهة جنائية حول وفاتها.

وأمر اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق مباحث جنائية للتحقيق في الحادث، برئاسة اللواء أحمد السكران مدير المباحث الجنائية، حتى يتم كشف ملابسات الواقعة.

خلافات زوجية لا تنتهي

وكشفت التحريات المبدئية عن أن زوج المجني عليها "محمد. ص"، والذي يبلغ من العمر 27 عاما، ويعمل عاملا زراعيا، هو المتهم الرئيسي بالواقعة، ليؤكد والد المجني عليه في أقواله أن الخلافات لا تنتهي بين ابنته ضحية الفلاح وبين زوج ابنته، ليتم إحكام الكمائن وإلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته بالأدلة والاعترافات، أقر بفعلته.

البداية كانت بخلافات لا تنتهي، قرر إثرها الزوج قتل زوجته ضحية الفلاح، فأخفى حبلا وإيشارب داخل غرفة نومه، وخلال خلافاتهما طلب منها إقامة علاقة زوجية، فرفضت كرد فعل لخلافاتهما فقام بضربها وتكتيفها، ومن بعدها أوصل سلك كهربائي بجهاز كهربائي، وبدأت الزوجة بتوجيه الشتائم للزوج، مما زاد في داخله رغبة الانتقام منها.

بسلك وإيشارب يقتل زوجته

وأشار الزوج في اعترافاته أمام النيابة العامة، أنه أخفى أدوات الجريمة بعد أوصل السلك بجسدها وظل يصعقها حتى فاضت روحها إلى بارئها، وتم العثور على أدوات الجريمة "الحبل، السلك الكهربائي" في مكان الحادث، حيث أشار المتهم لمكانهما أثناء التحقيقات.

التحقيقات والإجراءات القانونية

وأمرت النيابة العامة المتهم بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، مشددة على إجراء فحص شامل لـ ضحية الفلاح والمكان للتأكد من ملابسات الحادث، وسرعة إنهاء التحريات.

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