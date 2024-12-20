قاتـ.ـلة زوجها.. جـ.ريمة ربة منزل أغواها العشق فأنهت حياة زوجها بالدقهلية

قاتلة زوجها.. قصة مأساوية بدأت بالعشق الحرام ومرت بمراحل مختلفة من العلاقة غير الشرعية إلى أن انتهت بالقـ.تل بسـ.كين بـ.دم بارد في ظهر زوجها، إذ إن قاتلة زوجها لم تفعل ما يرفضه الشرع فقط بل تجاوزته بالقـ.تل.

الموجزتروي تفاصيل الواقعة.

قصة قاتلة زوجها

قاتلة زوجها بدأت القصة من مكان الجـ.ريمة بقرية أبو نور الدين مركز الستاموني في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

قاتلة زوجها ليست كأي سيدة عاشت في قرية تحاول أن ترعى زوجها ليعيشا حياة سعيدة، بل إن قاتلة زوجها، ظلت تبتعد عن الطريق القويم بفعل المحرمات.

بداية الواقعة

العشق الحرام كان ما حول قاتلة زوجها، إلى طريق الشيطان الذي لا بد أن ينتهي بحرام وهو إنهاء حياة زوجها، بالتعاون مع عشيقها.

قاتلة زوجها

الواقعة بدأت في يوم 2/10/2024، بدائرة مركز الستاموني - محافظة الدقهلية، إذا أنهت الزوجة حياة زوجها "السيد. ع"، مع عشيقها، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قـ.تله، وأعدا لذلك الغرض سـ.لاحا أبيضا سكـ.ين وأداتين فاس وحجر.

أمر الإحالة

كمنت الزوجة مع عشيقها لزوجها بالمكان الذي أيقنا سلفا تواجده به، وما إن ظفرا به حتى قام الثاني بمباغتته بضربة بأداة حجر استقرت برأسه، ولاستغاثته بالأولى عاجلته هي بعدة طعـ.نات استقرت بالظهر، باستخدام السـ.لاح الأبيض سكـ.ين، حتى سقط أرضا مخضبا بـ.دمائه، ولتأكدهما من تمام جريمتهما ومفارقته للحياة، عاجلوه بعدة ضربات باستخدام أداة فاس، قاصدين من ذلك قتـ.له، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سـ.لاح أبيض سكـ.ين وأدوات فأس وحجر، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وأحالت النيابة الزوجة وعشيقها محبوسين إلى محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثالثة، التي أجلت محاكمة المتهمة بالتخلص من زوجها لجلسة 18 يناير المقبل، لحضور محامي المتهمة الأصيل، كما قررت تغريمه مبلغ 3 آلاف جنيه لعدم الحضور.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، وعضوية المستشارين خالد عبدالحميد السعدني، والدكتور شعبان إبراهيم غالب، وأدهم عبدالعزيز حلمي، وسكرتارية أحمد عاشور الدريني، وسامح إبراهيم الموافي، والحاجب محمود عبدالكريم، وذلك في القضية رقم 7408 لسنة 2024 جنايات الستاموني، والمقيدة برقم 2812 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة.

وشهدت الجلسة مطالبة المتهمة بحضور المحامي الأصيل لها، وقررت المحكمة تغريمه 3 آلاف جنيه لعدم الحضور، وتأجيل الجلسة.

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