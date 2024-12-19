حفظ التحقيقات فى قضية محاكمة مساعدة هالة صدقي لهذا السبب

محاكمة مساعدة هالة صدقي.. قضت نيابة أول وثان الشيخ زايد بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من مساعدة الفنانة هالة صدقي ضدها، والذي ادعت فيه باحتيال الفنانة عليها، وعدم رد المبلغ الحقيقي 150 ألف ريال سعودي، الذي اتفقت معها عليه مقابل الظهور في إعلان “شكرا" الخليجي.

التفاصيل تسردها الموجز.

النيابة تأمر بحفظ التحقيقات

وأمرت النيابة بحفظ التحقيقات برئاسة المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، بعد أن استمعت لجميع أطراف القضية، مؤكدة عدم وجود دعوى لعدم وجود جريمة.

محاكمة مساعدة هالة صدقي

بداية القصة

محاكمة مساعدة هالة صدقي.. قصة بدأت من حيث كان برنامج شكرا، تصوره الفنانة الشهيرة، إلا أن مساعدتها حضرت معها في البرنامج، إذ أشارت مساعدة هالة صدقي إلى أن الفنانة أقنعتها أن تقدم معها حلقة من البرنامج مقابل حصولها على مبلغ 150 ألف ريال سعودي، لكن المتهمة نوهت بأن المبلغ الحقيقي الذي حصلت عليه آنذاك كان 50 ألف جنيه مصري، حيث إن ذلك المبلغ لا يبلغ حتى نصف ما اتفقتا عليه.

محاكمة مساعدة هالة صدقي

محاكمة مساعدة هالة صدقي، تضمنت القصة حتى محاكمة مساعدة هالة صدقي التي تنظر أولى جلساتها اليوم الأحد 15 ديسمبر، أن مساعدة هالة صدقي اتهمت الفنانة بالنصب عليها بسبب أنها خالفت الاتفاق ولم تعطها ما اتفقا عليه من أجل تصوير حلقة البرنامج.

محاكمة مساعدة هالة صدقي

مساعدة هالة صدقي تتهمها بالنصب

مساعدة هالة صدقي، اتهمت الفنانة بالنصب، ليس هذا فحسب بل إنها شهرت بها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها نصبت عليها، بجانب أن حسنية مساعدة الفنانة سبتها وقذفتها على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التشهير بها.

تهم مساعدة هالة صدقي

مساعدة الفنانة هالة صدقي، تواجه تهما أبرزها التهديد والابتزاز والتشهير، والسب والقذف، إذ إنها كانت تقدمت ببلاغ ضد حسنية التي ظهرت عبر منصات السوشيال ميديا، في فيديو اتهمت فيه الفنانة بالنصب عليها، فضلا عن أنها استولت على الأموال المخصصة لها من برنامج خيري، وهو ما ثبت لاحقًا عدم صحته.

تفاصيل واقعة مساعدة هالة صدقي

التفاصيل تضمنت أن مساعدة هالة صدقي أقامت بلاغًا ضد هالة صدقي، اتهمتها فيه بالنصب وخيانة الأمانة، لا سيما في ظل أن الفنانة أكدت لمساعدتها أنها ستحصل على مبلغ 150 ألف ريال سعودي كجزء من مكافأة برنامج "شكراً مليون".

الرد على التهمة

فيما ردت الفنانة هالة صدقي على الاتهام بأنها ستحصل على 150 ألف ريال سعودي، لكن شرط البرنامج أن يتم التبرع بجزء منه لمساعدة شخص محتاج، لتختلف كلماتها بعد انتهاء التصوير، حيث أخطرتها بأن المبلغ كان "راكورًا" أي غير حقيقي، وأن المبلغ الفعلي الذي تم دفعه لها هو 50 ألف جنيه فقط.

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