محاكمة مساعدة هالة صدقي.. القصة الكاملة من المشاركة في البرنامج وحتى القضاء

مساعدة هالة صدقي، قصة لم تتوقعها هالة صدقي على مدار عملها سواء في الوسط الفني أو حتى بالبرامج الخيرية التي كانت سبب الأزمة والقضية التي سيتم محاكمة مساعدة هالة صدقي فيها.

محاكمة مساعدة هالة صدقي

هالة صدقي فنانة معروفة في الوسط الفني بأنها تسعى إلى تجسيد الأدوار التي ترى فيها شخصية تتصل بها وتقترب من شخصيتها، لكنها مؤخرًا كانت تصور في برنامج يطلق عليه اسم شكرًا.

القصة الكاملة لـ محاكمة مساعدة هالة صدقي تسردها الموجز في التقرير التالي:

محاكمة مساعدة هالة صدقي.. قصة بدأت من حيث كان برنامج شكرًا تصوره الفنانة الشهيرة، إلا أن مساعدتها حضرت معها في البرنامج، إذ أشارت مساعدة هالة صدقي إلى أن الفنانة أقنعتها أن تقدم معها حلقة من البرنامج مقابل حصولها على مبلغ 150 ألف ريال سعودي، لكن المتهمة نوهت بأن المبلغ الحقيقي الذي حصلت عليه آنذاك كان 50 ألف جنيه مصري، حيث إن ذلك المبلغ لا يبلغ حتى نصف ما اتفقتا عليه.

محاكمة مساعدة هالة صدقي

محاكمة مساعدة هالة صدقي، تضمنت القصة حتى محاكمة مساعدة هالة صدقي التي تنظر أولى جلساتها اليوم الأحد 15 ديسمبر، أن مساعدة هالة صدقي اتهمت الفنانة بالنصب عليها بسبب أنها خالفت الاتفاق ولم تعطها ما اتفقا عليه من أجل تصوير حلقة البرنامج.

مساعدة هالة صدقي تتهمها بالنصب

مساعدة هالة صدقي، اتهمت الفنانة بالنصب، ليس هذا فحسب بل إنها شهرت بها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها نصبت عليها، بجانب أن حسنية مساعدة الفنانة سبتها وقذفتها على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التشهير بها.

محاكمة مساعدة هالة صدقي

تهم مساعدة هالة صدقي

مساعدة الفنانة هالة صدقي تواجه تهما أبرزها التهديد والابتزاز والتشهير، والسب والقذف، إذ إنها كانت تقدمت ببلاغ ضد حسنية التي ظهرت عبر منصات السوشيال ميديا، في فيديو اتهمت فيه الفنانة بالنصب عليها، فضلا عن أنها استولت على الأموال المخصصة لها من برنامج خيري، وهو ما ثبت لاحقًا عدم صحته.

تفاصيل الواقعة

التفاصيل تضمنت أن مساعدة هالة صدقي أقامت بلاغًا ضد هالة صدقي، اتهمتها فيه بالنصب وخيانة الأمانة، لا سيما في ظل أن الفنانة أكدت لمساعدتها أنها ستحصل على مبلغ 150 ألف ريال سعودي كجزء من مكافأة برنامج "شكراً مليون".

الرد على التهمة

فيما ردت الفنانة هالة صدقي على الاتهام بأنها ستحصل على 150 ألف ريال سعودي، لكن شرط البرنامج أن يتم التبرع بجزء منه لمساعدة شخص محتاج، لتختلف كلماتها بعد انتهاء التصوير، حيث أخطرتها بأن المبلغ كان "راكورًا" أي غير حقيقي، وأن المبلغ الفعلي الذي تم دفعه لها هو 50 ألف جنيه فقط.

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